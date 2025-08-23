Coupe du Monde de la Fifa 2026 | La Tunisie en pole position

Pour la qualification à la Coupe du Monde de la Fifa 2026, la Tunisie est en tête du Groupe H africain avec 16 points, devant la Namibie (12), le Liberia (10), la Guinée équatoriale (7), le Malawi (6) et Sao Tomé-et-Principe (0). L’avance peut paraître confortable, mais la vigilance reste de mise lors des deux prochains matchs contre le Libéria et la Guinée équatoriale.

Latif Belhedi

Le sélectionneur national Sami Trabelsi finalise sa liste de joueurs de l’équipe de Tunisie de football pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la Fifa 2026 contre le Liberia et la Guinée équatoriale. Les Aigles de Carthage disputeront deux rencontres cruciales en septembre, et l’annonce officielle est attendue avec impatience.

La Fédération tunisienne de football a confirmé que Trabelsi tiendra une conférence de presse le vendredi 30 août 2025, au cours de laquelle il dévoilera la liste complète des joueurs retenus pour cette double confrontation. L’effectif devrait comporter plusieurs ajustements notables, le sélectionneur continuant de renouveler ses options.

Parmi les faits marquants, on notera l’intégration de trois joueurs pour la première fois : Ismael Gharbi (SC Braga); Moutaz Neffati (Norrköping) et Achref Jabri (Espérance de Tunis).

Ces arrivées soulignent la volonté de Trabelsi d’associer de nouveaux talents prometteurs à l’expérience du noyau dur tunisien.

Parallèlement, le directeur sportif Ziad Jaziri s’emploie activement à intégrer davantage de joueurs d’origine tunisienne basés en Europe, tandis que la fédération continue d’élargir son réseau de recrutement auprès des binationaux. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à renforcer la profondeur et la compétitivité des Aigles de Carthage avant la Coupe du monde.

Alors que les éliminatoires contre le Libéria et la Guinée équatoriale se profilent à l’horizon, tous les regards seront tournés vers l’annonce de Trabelsi alors que la Tunisie cherche à consolider sa position dans le groupe et à se rapprocher d’une place à la Coupe du monde 2026.

Pour la 7e journée des éliminatoires (sur 10), la Tunisie recevra le Liberia au Stade de Radès le 4 septembre à 20 heures. Elle avait battu cette équipe en déplacement (0-1) le 19 mars dernier. Les Aigles se déplaceront ensuite pour jouer contre la Guinée équatoriale, le 8 septembre, à 14 heures. Ils auront besoin de glaner 5 points au cours des 3 prochains matches pour composter leur billet pour le Mondial 2026.