Tunisie | 134 feux de forêts depuis le début de l’été

Entre le 1er juin et le 21 août 2025, la protection civile a mené 52 000 interventions à travers la Tunisie. Ces opérations ont concerné aussi bien les incendies de forêts et de cultures que les accidents de la route, les cas de noyade et la sécurisation des plages.

Dans une déclaration à l’agence Tap, le commandant Khalil Mechri, chef du service des statistiques et du soutien opérationnel, a indiqué que les équipes effectuent en moyenne 24 interventions par heure, mobilisant tous les moyens humains et logistiques disponibles pour faire face aux besoins de la saison estivale.

Il a par ailleurs signalé une hausse des incendies de forêts : 134 feux ont détruit 2 194 hectares depuis le début de l’été, contre 106 incendies ayant ravagé seulement 314 hectares sur la même période en 2024. Une progression notable, mais qui, selon lui, demeure dans les moyennes observées au cours des cinq dernières années.