Focus sur la coopération énergétique entre la Tunisie et l’UE

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Giuseppe Perrone, a réitéré l’engagement de l’UE à soutenir la Tunisie dans ses efforts visant à améliorer l’efficacité et la stabilité de son réseau électrique, notamment dans le cadre de projets régionaux tels que celui d’interconnexion électrique Tunisie-Italie, Elmed.

Lors d’une rencontre, le 22 août 2025, avec le secrétaire d’État tunisien à la Transition énergétique, Wael Chouchane, en présence de hauts responsables du ministère, M. Perrone a souligné que ce soutien contribuera à garantir un approvisionnement énergétique durable et sûr dans tout le pays.

Il a également salué les efforts du ministère pour développer son système énergétique et adopter des technologies modernes contribuant à la transition énergétique.

De son côté, selon un communiqué du ministère tunisien, M. Chouchane a souligné l’importance de la coopération avec l’UE, qu’il a décrite comme un partenaire stratégique pour soutenir les projets de développement du réseau électrique et encourager les investissements dans les énergies renouvelables.

Les deux parties ont examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures décrites dans le protocole d’accord signé en juin 2024 sur le partenariat stratégique visant à exploiter les opportunités d’investissement dans les énergies renouvelables et à garantir l’approvisionnement énergétique stratégique.

Cette rencontre a été l’occasion de réitérer l’importance du renforcement du réseau électrique national grâce au projet d’interconnexion tuniso-italien Elmed, qui contribuera à renforcer la sécurité énergétique. MM. Chouchane et Perrone ont également discuté des futurs projets visant à intégrer davantage d’énergies renouvelables au système, notamment les projets de stockage d’énergie, qui représentent une étape stratégique vers l’amélioration de la stabilité du réseau électrique tunisien.