Le projet d’interconnexion électrique Tunisie-Italie en bonne voie  

Le comité technique sectoriel tunisien chargé du projet d’interconnexion électrique Elmed entre la Tunisie et l’Italie a annoncé l’achèvement de l’évaluation conjointe de l’appel d’offres pour la construction du câble sous-marin à courant continu haute tension (CCHT). Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie l’a annoncé lors d’une réunion présidée par la ministre Fatma Thabet Chiboub.

Le comité a également annoncé l’achèvement de la première phase de sélection des offres pour la construction de stations de conversion dans les zone de Mlaabi (gouvernorat de Nabeul, Tunisie) et de Partanna (Sicile, Italie).

Étaient présents : Wael Chouchane, secrétaire d’État à la Transition énergétique ; une délégation de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) conduite par Fayçal Trifa; Kais Mejri, directeur général de l’Agence foncière d’habitation (AFH) ; et de hauts fonctionnaires du ministère.

Les participants ont passé en revue les différentes composantes du projet et les phases achevées. La station de Mlaabi sera la première station de conversion HVDC en HVAC (courant alternatif haute tension) de Tunisie.

Le comité a discuté des prochaines étapes et du suivi des actions convenues, soulignant l’engagement de toutes les parties à respecter les normes les plus strictes en matière de qualité et de transparence.

Le projet Elmed comprend un câble sous-marin HVDC de 500 kV de 220 km de long, d’une capacité de 600 MW et deux stations de conversion. Il reliera les réseaux électriques tunisien et italien et devrait être opérationnel d’ici fin 2028, pour un coût total estimé à environ 1 milliard d’euros.