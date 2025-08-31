Le monde du textile se donne rendez-vous à Sousse

Le Salon international de l’industrie textile, ITF Intertex Tunisia, est le principal salon textile-habillement d’Afrique du Nord, réunissant les professionnels du secteur pour présenter les dernières tendances et technologies.

Organisé par B Group, avec le soutien de la Fédération tunisienne de textile habillement (FFTH), de salon se tiendra du 16 au 18 octobre 2025 à la Foire internationale de Sousse.

Il offre des opportunités de réseautage, des perspectives de marché et un accès à des clients et partenaires commerciaux potentiels.

Forte d’une riche histoire dans le secteur textile, la Tunisie offre un emplacement stratégique et une main-d’œuvre qualifiée, ce qui en fait un pôle incontournable pour l’industrie textile.

Parallèlement se tiendra Intertex Machinery Tunisia, le plus grand salon de machines textiles d’Afrique du Nord. Il offre aux leaders du secteur une plateforme de réseautage et d’exploration d’opportunités commerciales.

L’événement attire un public diversifié, composé de professionnels du secteur et d’acheteurs potentiels, favorisant ainsi des échanges précieux et un aperçu des tendances du marché.

Les exposants peuvent ainsi accroître la visibilité de leur marque et développer des partenariats stratégiques tout en présentant leurs innovations et leurs services.

I. B.