Tunisie-Etats-Unis | L’heure de vérité

Dans le post Facebook reproduit ci-dessous, publié samedi 30 août 2025, Elyes Kasri, ancien ambassadeur, estime que l’état réel des relations entre les Etats-Unis et la Tunisie sera connu mardi 2 septembre au Sénat, à Washington, lors de l’audition du prochain ambassadeur américain en Tunisie : Bill Bazzi, maire de Deaborn Heights (Michigan), originaire du Liban et proche de Donald Trump.

Au-delà des propos diplomatiques du côté américain, notamment l’ambassade à Tunis dont le titulaire Joey Hood s’apprête à conclure sa mission en Tunisie, que du côté tunisien avec un message classique et aseptisé au sujet de la récente rencontre du responsable de la diplomatie tunisienne avec la délégation sénatoriale américaine qui, fait marquant, n’a pas été reçue par le président de la république, la véritable appréciation de la situation en Tunisie et des perspectives de développement des relations tuniso-américaines seront débattues le mercredi 3 septembre au sénat à Washington lors de l’audition de confirmation par le sénat américain de la nomination par le président Donald Trump de Bill Bazzi en qualité d’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie.

Cette audition sera une importante occasion pour jauger le sentiment des différents cercles d’influence et de pouvoir aux Etats-Unis au sujet de la Tunisie et de l’importance et de l’efficacité du travail de communication et de lobbying fait par les autorités tunisiennes et leurs amis et agents auprès des faiseurs d’opinion et décideurs américains.