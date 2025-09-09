Tunisie | Les favoris pour remporter le championnat de football

Le championnat de Tunisie de football vient à peine de démarrer et déjà, les grandes manœuvres sont lancées. Chaque saison, le public espère voir de nouvelles têtes bousculer la hiérarchie, mais un constat s’impose : l’Espérance de Tunis, le Club Africain et l’Étoile du Sahel restent les références, à la fois par leur palmarès et leur force de frappe actuelle. (Ph. Yan Sasse, Mohamed Dhaoui et Firas Chaouat).

Latif Belhedi

Espérance de Tunis, l’éternel patron

Difficile de commencer sans évoquer l’Espérance de Tunis. Le club de Bab Souika règne sur le championnat depuis des décennies. Avec ses 34 titres, il incarne à lui seul la puissance et la constance au sommet. La saison dernière, les Sang et Or ont une nouvelle fois terminé en tête, confirmant une domination presque naturelle. Ce statut de favori, ils l’assument sans détour. L’effectif est dense, équilibré, composé de joueurs habitués aux grands rendez-vous africains.

Mais cette force est aussi une source de pression : chaque adversaire rêve de faire tomber l’Espérance. Chaque match est une finale pour ceux qui l’affrontent. Le club tunisois en est conscient et sait qu’il ne peut se permettre aucun relâchement s’il veut continuer à écrire son hégémonie.

Club Africain, le rival qui s’affirme

Face à l’Espérance, le Club Africain refuse de jouer les seconds rôles. Après une période compliquée, marquée par des difficultés financières et sportives, le club retrouve peu à peu son éclat. L’entame de la saison 2025-26, avec deux victoires en deux matchs, donne le ton : le CA veut jouer le titre.

À domicile, il demeure une véritable forteresse, quasiment imprenable depuis plusieurs mois. Les supporters, parmi les plus passionnés du pays, rêvent de renouer avec un sacre qui les fuit depuis trop longtemps.

Le Club Africain n’a pas seulement l’ambition, il a aussi la ferveur populaire pour pousser ses joueurs à se dépasser. Reste à savoir si la régularité sera au rendez-vous face à l’ogre espérantiste.

L’Étoile du Sahel, toujours dans le coup

Si la rivalité tunisoise capte l’attention, l’Étoile du Sahel reste en embuscade. Le club de Sousse possède une tradition d’exigence et d’efficacité. La saison passée, il a brillé grâce à Firas Chaouat, meilleur buteur avec 17 réalisations, passé entre-temps au Club Africain.

L’ESS n’a pas l’intention de se contenter d’un rôle d’arbitre. Avec un effectif solide et une expérience confirmée sur la scène continentale, elle peut parfaitement se mêler à la lutte.Son principal atout réside dans sa régularité.

Loin des projecteurs de la capitale, l’Étoile avance avec méthode, prête à profiter de la moindre faille laissée par ses rivaux historiques.

Les outsiders à surveiller

Si les trois grands clubs semblent intouchables, d’autres formations n’ont pas dit leur dernier mot. L’US Monastir, par exemple, s’est illustrée lors des précédentes saisons par sa progression constante et son football offensif. Elle s’appuie sur des individualités prometteuses capables de faire basculer un match.

L’ES Zarzis, de son côté, a également montré de belles choses, notamment grâce à l’efficacité de ses attaquants. De même que le Stade Tunisien qui reste l’un des grands clubs historiques en Tunisie.

Ces clubs n’ont pas encore la profondeur de banc ni l’expérience de leurs aînés, mais ils pourraient bien jouer les trouble-fêtes. Dans un championnat où la régularité prime, une série de victoires suffit parfois à installer un outsider dans la course au titre.

Une saison déjà sous tension

Ce qui rend le championnat tunisien fascinant, c’est l’intensité des rivalités. L’Espérance et le Club Africain, dont le derby fait vibrer tout le pays, se livreront une nouvelle bataille. L’Étoile du Sahel, jamais loin, tentera de briser ce duel. Quant aux outsiders, ils chercheront à écrire l’histoire en profitant des faux pas des favoris.

Cette saison s’annonce donc passionnante. L’Espérance garde les faveurs des pronostics, mais le Club Africain semble prêt à bouleverser l’ordre établi. L’Étoile, elle, avance avec ambition, et derrière, d’autres clubs espèrent profiter du moindre espace. Plus qu’un simple championnat, c’est une lutte d’influence, de prestige et d’histoire qui se joue, sous les yeux d’un public toujours aussi passionné.