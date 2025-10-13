Yazid Mansouri | L’espérance est prête pour la Ligue des champions

Alors que des voix s’élèvent parmi les supporters de l’Espérance de Tunis pour douter des capacités de leur club à jouer les premiers rôles dans la Ligue des Champions de la CAF, lui prédisant même une élimination prématurée de la compétition, le directeur sportif du club Sang et Or, Yazid Mansouri, se montre plus rassurant.

L’actuel effectif du club de Bab Souika lui permet de jouer pour la Ligue des champions de la CAF, a-t-il déclaré, dans une conférence de presse, dimanche 12 octobre 2025, tout en admettant que la limitation du nombre de joueurs étrangers sur le terrain à quatre lors des matches de championnat a handicapé le club champion de Tunisie ce qui explique l’écart de performances constaté entre les compétitions locale et continentale.

Yazid Mansouri a, par ailleurs, indiqué qu’il a validé le recrutement des deux attaquants Kouceila Boualia (Algérie) et Florian Danho (France) lorsqu’il a été consulté à leur sujet.

Il a, en revanche, reconnu que les négociations avec le milieu de terrain nigérian Onuche Ogbelu, pièce maîtresse du dispositif mis en place par le coach Maher Kanzari, sont difficiles et que des efforts sont actuellement menés pour le convaincre ainsi que d’autres joueurs en fin de contrat, de rempiler.

Sur un autre plan, le directeur sportif de l’EST a fait savoir que le club a mis en place des commissions composées de techniciens pour le suivi des binationaux, des joueurs prêtés aux autres clubs, des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que des joueurs évoluant dans les académies de plusieurs pays africains, de manière à dénicher les talents susceptibles d’enrichir l’effectif de l’équipe A.

