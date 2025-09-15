Tunis et Téhéran vont développer leurs échanges touristiques 

Après la récente visite du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à Tunis, l’Iran et la Tunisie ont annoncé le renforcement de leur partenariat touristique et commerciale, gelé depuis plusieurs années. Pour ce faire, les deux pays ont convenu d’un programme de relance donnant la priorité à la stimulation des flux touristiques et à la fluidification des couloirs de transport entre Tunis et Téhéran.

Parmi les priorités retenues, à cet effet, le lancement d’une liaison aérienne régulière entre Téhéran et Tunis, une mesure que les deux capitales considèrent comme essentielle pour le développement de l’industrie des voyages. On a également parlé de vols charters pouvant relier désormais les deux capitales avec deux vols aller-retour hebdomadaires, à titre d’essai et avec l’objectif de développer progressivement la fréquence et les capacités nécessaires à une croissance durable du tourisme.

En supprimant les escales, qui prolongent les voyages, ces vols directs permettront aux voyageurs de joindre plus facilement et en moins de temps les deux pays et d’y prolonger éventuellement leurs séjours.

Il faut dire que les deux pays ne manquent pas d’attractions naturelles, culturelles et touristiques pouvant attirer des visiteurs dans les deux directions.

Parmi les options envisagées figurent la simplification des procédures de visa pour les touristes, la programmation conjointe de festivals culturels et d’échanges universitaires, et la conception de campagnes marketing collaboratives mettant en avant l’Iran et la Tunisie au sein d’un portefeuille promotionnel unique.

Depuis le décollage du premier vol charter Téhéran-Tunis en juillet 2025, cette ligne est rapidement devenue une artère vitale pour les visiteurs iraniens souhaitant découvrir Tunis et pour les Tunisiens se rendant en Iran.

Au cours des prochaines années, ce service devrait renforcer les connexions, tant pour les voyages d’affaires que pour les séjours touristiques. Les évaluations continues du nombre de passagers pourraient conduire à des vols plus réguliers ou à de nouvelles étapes qui élargiraient le réseau.

I. B.