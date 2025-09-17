Deux films tunisiens sélectionnés par El Gouna Film Festival

Les films tunisiens ‘‘Where the Wind Comes From » (D’où vient le vent), long-métrage d’Amel Guellaty, et ‘‘Samra’s Dollhouse’’ (La maison de poupée de Samra), court-métrage de Maissa Lihedheb, ont été sélectionnés dans la compétition officielle du El Gouna Film Festival (GFF) qui se tiendra du 16 au 24 octobre 2025, dans la célèbre station balnéaire égyptienne.

Les deux films figurent, respectivement, dans la compétition des longs métrages de fiction et des courts-métrages.

Cette 8e édition placée sous le thème «Un cinéma pour l’humanité» présentera 60 films de 42 pays, offrant une sélection de longs métrages de fiction, de documentaires et de courts métrages.

Premier long-métrage d’Amel Guellaty, ‘‘Where the Wind Comes From’’ a reçu le Golden Bee Award du meilleur long-métrage et le prix de la meilleure interprétation féminine, attribué à Eya Bellagha, au 3e Festival du film méditerranéen de La Valette, Malte (21-29 juin 2025).

Cette coproduction tuniso-franco-qatarie se présente comme un récit initiatique, à la fois poétique et ancré dans une jeunesse en quête de sens. Il met en scène Alyssa (Eya Bellagha), une jeune rebelle de 19 ans, et Mehdi (Slim Baccar), 23 ans, timide et introverti, deux amis proches qui utilisent leur imagination pour échapper à leur triste réalité. Un jour, ils découvrent un concours qui se tient dans le sud tunisien et qui pourrait leur permettre de changer leur vie. Ils décident de faire le road trip, peu importent les obstacles.

‘‘Samra’s Dollhouse’’ est une coproduction entre la Tunisie, l’Allemagne et les Etats Unis. Eya Bellagha et Mansour Klila sont à l’affiche de ce court-métrage (12,12 min) sélectionné également à l’International Short Film Festival Berlin (InterFilm, 4-9 novembre 2025).

Maissa Lihedheb est une réalisatrice et scénariste germano-tunisienne plusieurs fois primée. Son court-métrage a été projeté à Tribeca, au BFI et à Interfilm, remportant le prix du meilleur film allemand et une nomination aux German Film Awards. Elle a réalisé 11 courts métrages, un long métrage documentaire et une émission de télévision.