Robert Redford s’éteint à 89 ans | Une légende du cinéma indépendant

Acteur, réalisateur, militant écologiste et défenseur d’un cinéma libre via son festival Sundance, Robert Redford est mort mardi 16 septembre 2025, à l’âge de 89 ans, dans sa maison de Sundance (Utah), entouré de ses proches. Avec lui disparaît l’un des derniers grands visages d’Hollywood, mais aussi un esprit rebelle qui a donné à l’Amérique une image contrastée : celle des grands espaces et des héros lumineux, sans jamais cesser d’en dénoncer les dérives.

Né à Santa Monica en 1936, Redford accède à la célébrité à la fin des années 1960 grâce à ‘‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’’ aux côtés de Paul Newman, puis confirme son statut de star dans ‘‘The Sting’’, ‘‘Out of Africa’’, ou encore ‘‘All the President’s Men’’, plongée haletante dans le scandale du Watergate.

Charismatique, blond solaire et discret, il incarne un idéal américain, celui d’une liberté indomptée, mais aussi d’une conscience morale face aux excès du pouvoir et de la société de consommation.

Sa carrière prend une autre dimension lorsqu’il passe derrière la caméra. En 1981, il obtient l’Oscar du meilleur réalisateur pour ‘‘Ordinary People’’, un drame familial d’une justesse implacable. Ses films suivants – ‘‘A River Runs Through It’’ ou ‘‘Quiz Show’’ – confirment une mise en scène élégante et un goût pour les récits où se croisent fragilité intime et critique sociale.

Au-delà du cinéma, Redford s’impose comme un pionnier de la cause écologique. Défenseur acharné de l’environnement, il a utilisé sa notoriété pour sensibiliser à la préservation des territoires sauvages et soutenir des associations militantes.

Mais son héritage le plus durable reste sans doute la fondation du Sundance Institute en 1981, puis du festival du même nom, devenu en quelques décennies le sanctuaire du cinéma indépendant mondial. C’est à Sundance qu’ont émergé des cinéastes comme Quentin Tarantino, Steven Soderbergh ou Kelly Reichardt. Redford y voyait une mission : offrir un espace de liberté aux voix nouvelles, loin du diktat des studios.

Sa disparition laisse un vide immense. Le défunt cinéaste aura incarné l’élégance d’Hollywood, la rigueur du réalisateur et l’engagement de l’homme de convictions. Dans une Amérique souvent prisonnière de ses contradictions, il restera cette figure rare qui, du western au thriller politique, a su relier l’art au sens, le mythe au réel, l’intime à l’universel.

D. G.