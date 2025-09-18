Tunis | Projection du film «La Voix de Hend Rajeb» à l’IFT

Le bouleversant film de Kaouther Ben Hania, «La Voix de Hend Rajeb», sera projeté demain vendredi 19 septembre 2025 à l’Institut français de Tunis (IFT).

La projection est prévue à 18 heures à l’Auditorium et les billets (Tarif : 6 DT) sont actuellement en vente à l’accueil de l’IFT ou sur son site.

Rappelons que pour sa première mondiale, «La Voix de Hend Rajeb », qui raconte les dernières heures d’une fillette palestinienne de 5 ans, tuée par des soldats israéliens à Gaza en janvier 2024, a été projeté à la Mostra de Venise, où il a été ovationné pendant 24 minutes, .

Il a par ailleurs remporté le Lion d’argent Grand Prix du jury ainsi que six prix parallèles lors de la 82e édition de la Mostra de Venise.

Y. N.