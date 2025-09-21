Meriem Laribi | Informer sur Gaza, un combat au quotidien

Journaliste indépendante, Meriem Laribi s’est imposée depuis octobre 2023 comme une voix majeure sur la Palestine en France. Son engagement mêle reportages de terrain, analyses géopolitiques et critique du traitement médiatique occidental.

Elle est l’auteure de ‘‘Ci-gît l’humanité – Gaza, le génocide et les médias’’ (Éditions Critiques, 2025), qui retrace la première année du conflit et dénonce le biais des médias. Au-delà de l’écriture, elle agit directement : elle s’est rendue régulièrement à l’Élysée et au Quai d’Orsay pour interroger le gouvernement français sur son inaction. Elle a aussi co-réalisé le documentaire ‘‘Gaza, fuir le génocide’’ (Le Média, 2024) et publié dans des médias tels que Le Monde diplomatique et Orient XXI.

Sa présence quotidienne sur X et Instagram permet d’informer sur les événements à Gaza et en Cisjordanie. Depuis la sortie de son livre, elle multiplie les interventions dans les librairies et les espaces militants, ainsi que les entretiens vidéo avec médias et YouTubeurs engagés.

Pour continuer son travail, Laribi a ouvert un Tipeee. Elle explique : «Mes prises de position sur la Palestine compliquent ma vie professionnelle […] Être amenée aujourd’hui à demander votre soutien est symptomatique de l’état du journalisme en France. Les voix comme la mienne sont poussées vers la marge, ce qui a des conséquences matérielles.» Elle invite ses soutiens à participer, quel que soit le montant, pour maintenir son indépendance et continuer à produire un journalisme engagé.

Ses projets incluent un nouveau livre, ‘‘Palestine, le droit à l’existence’’ (février 2026), un documentaire et des enquêtes continues au Quai d’Orsay et à l’Élysée. Les dons permettent également d’accéder en priorité à ses publications et de soutenir le développement de nouveaux formats d’information.

Meriem Laribi incarne un journalisme indépendant et engagé, capable de combiner terrain, analyse et militantisme humanitaire. Son initiative sur Tipeee montre que la liberté d’expression et le journalisme critique dépendent désormais aussi du soutien citoyen.

Djamal Guettala