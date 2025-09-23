Décès de Claudia Cardinale, la plus belle italienne de Tunis

L’actrice tuniso-italienne, vedette de nombreux classiques du cinéma, Claudia Cardinale est décédée ce mardi 23 septembre 2025 à l’âge de 87 ans, a annoncé son agent à l’Agence France-Presse.

Née à Tunis le 15 avril 1938, de parents siciliens, Claudia Cardinale a figuré à l’âge de 14 ans, avec sa sœur et ses camarades de classe, dans un court-métrage documentaire de René Vautier, Anneaux d’or. Elle sera alors remarquée par Omar Sharif et sollicitée pour jouer dans Goha le simple, de Jacques Baratier.

A 17 ans elle a décroché le titre de «La plus belle italienne de Tunis», qui lui a ouvert les portes du cinéma. Elle a tourné dans des dizaines de films italiens, américains et français, et reçut plusieurs prix et consécrations.

Star internationale reconnue et primée dans le monde, Claudia Cardinale a également été une dame engagée dans la lutte pour les droits de l’Homme et depuis 2020, elle a été ambassadrice de bonne volonté de l’Unesco pour la défense des droits des femmes depuis mars 2000.

Claudia Cardinale a gardé des liens forts avec la Tunisie, son pays natal, où elle a notamment été la marraine a Cinémathèque Tunisienne. Le nom d’une rue et une immense fresque murale lui est d’ailleurs dédiée à La Goulette, où elle a passé son enfance.

