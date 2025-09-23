Sousse abrite ClimAdapt Hack 2025 

ClimAdapt Hack est un événement de challenge exceptionnel organisé par l’African Association for Geospatial Development (Ageos), en partenariat avec le Forum national d’adaptation aux changements climatiques (Fnacc) et plusieurs institutions publiques, académiques et privées. Il aura lieu les 4 et 5 octobre 2025 au Pôle de Compétitivité Novation City de Sousse sous le signe des innovations et ses technologies au service de l’adaptation climatique.

Conçu en tant qu’incubateur d’idées novatrices et de technologies émergentes pour renforcer la résilience climatique de la Tunisie, ce hackathon national vise à encourager les jeunes talents, les chercheurs, les développeurs, les entrepreneurs et les experts du climat à proposer des solutions technologiques et innovantes répondant aux besoins d’adaptation aux changements climatiques.

Deux grands challenges sont prévus. Le premier, intitulé ‘OpenGeoAI – données géospatiales & intelligence artificielle’, vise à développer des solutions d’adaptation utilisant les données géographiques et l’intelligence artificielle, tels que les outils de suivi et d’analyse des écosystèmes ou d’alerte précoce face aux événements climatiques extrêmes, ainsi que la gestion optimisée des ressources naturelles et des territoires.

Le deuxième est relatif aux projets d’innovation technologique & d’économie circulaire, intégrant une composante géospatiale et/ou IA, tels que les applications et jeux éducatifs pour promouvoir les pratiques durables, l’écoconstruction, la réduction du gaspillage et les solutions de tri, recyclage et logistique des déchets.

D’après Nesrine Chehata, présidente de l’Ageos «cette mobilisation massive des jeunes créateurs et leaders, hommes et femmes, cherche à favoriser l’appropriation des technologies géospatiales et l’intelligence artificielle dans les solutions d’adaptation aux changements climatiques, à promouvoir des modèles économiques durables, tels que l’économie circulaire et à accélérer la sensibilisation des décideurs et de la société civile aux problématiques du climat par des solutions innovantes».

Des prix d’une valeur totale de 8000 DT seront octroyés aux 4 équipes gagnantes, alors que les participant.e.s bénéficieront d’ateliers de formation et d’accompagnement autour de l’entrepreneuriat, les modèles économiques durables ou encore l’art du pitch.

L’appel à participation pour joindre cette aventure a été déjà lancé jusqu’à la date du 24 septembre 2025 et les inscriptions (obligatoirement par équipe de 3 à 5 membres) sont désormais possibles en scannant le QR code sur l’affiche ou en allant sur ce lien.

ClimAdapt Hack 2025 est soutenu par Greenov’i, projet financé par l’Union Européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable» (mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Citet), ainsi que par le ministère de l’Environnement et celui de l’Economie et de la Planification.

L’événement s’inscrit également dans le cadre des activités du Fnacc et bénéficie du soutien de partenaires académiques et institutionnels tels que Novation City, Issbat, Manouba School of Engineering, Pristini School of AI, ainsi que d’organismes divers engagés dans l’innovation et la transition écologique.

Communiqué.