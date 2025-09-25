L’UE livre deux navires à la Marine Tunisienne

La Marine tunisienne a reçu deux navires de recherche et de sauvetage qui renforceront les efforts de la Tunisie pour protéger et sauver des vies en mer, améliorer la sécurité et la gestion des frontières maritimes et lutter contre les passeurs et les trafiquants d’êtres humains actifs dans la région.

La Délégation de l’Union européenne en Tunisie a annoncé cette nouvelle, précisant que «par cette subvention, l’Union européenne (UE) s’engage à continuer de soutenir la Tunisie dans la gestion de l’immigration et de la protection».

La livraison de ces navires, d’une valeur de 4 millions d’euros chacun, s’inscrit dans le cadre du projet «Soutien aux opérations de recherche et de sauvetage en mer en Tunisie», financé par l’UE et mis en œuvre par Civilpol (français) avec le soutien de la GIZ (allemande).