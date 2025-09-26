La Tunisie aux Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi

La Tunisie participe aux Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi en Inde, qui se déroulent du 26 septembre au 5 octobre 2025.

La Fédération tunisienne des sports pour handicapés annonce que 11 athlètes tunisiens représenteront la Tunisie à ces championnats du monde qui marquent le début du nouveau cycle paralympique en vue des Jeux de Los Angeles en 2028 :

Raja Jebali (lancer de poids F40),

Yosra Ben Jemaa (lancer de javelot F34),

Marwa Brahmi (lancer de massue et lancer de poids F32),

Raoua Tlili (lancer de poids et lancer de disque F41),

Jihène Azaiez (lancer de poids F46),

Rouay Jebabli (400m et 1500m T12),

Amenallah Tissaoui (400m et 1500m T37),

Yassine Guennichi (lancer de poids F36),

Walid Ktila (100m, 400m et 800m T34),

Yassine Gharbi (100m, 200m, 800m et 1500m T54)

Nidhal Khelifi (100m et 200m T53).

Quant à la délégation technique tunisienne, elle sera composée de différents entraîneurs à sacoir Sami Zrellii, Abdallah Mechraoui, Mejdi Ben Abdallah, Anouar Zoghlami, Taher Lachheb, Wajdi Bellili, Mohamed Sakri et Mohamed Ali Ben Zina, ainsi que du staff médical de l’équipe composé du docteur Fathi Kaouech, du préparateur mental et psychologique Yassine Ben Arfa, ainsi que les accompagnateurs Mohamed Amara et Helmi Mejri.

Y. N.