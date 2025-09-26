Lutte contre la spéculation en Tunisie | Des peines de prisons prononcées

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Ben Arous a condamné plusieurs spéculateurs et intermédiaires à la prison ferme

Prononcées jeudi, les peines vont de 2 à 7 ans de prison ferme, sachant que les suspects ont également été condamnés à verser des amendes, dont le montant varie de 50.000 à 100.000 dinars tunisiens.

Rappelons que des arrestations ont été opérées par l’Unité des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire de Carthage, dans le cadre d’une vaste campagne nationale de lutte contre la spéculation, le monopole et la manipulation des prix.

Y. N.