Championnats du monde | Première médaille à New Delhi pour Raoua Tlili

La championne tunisienne Raoua Tlili a décroché, ce samedi 27 septembre 2025, la médaille de bronze du lancer du poids dames (F41) lors des Championnats du monde de para-athlétisme, qui se poursuivent jusqu’au 5 octobre à New Delhi, en Inde.

La double championne paralympique et double championne du monde a réalisé un lancer de 9.96 mètres qui lui a valu la 3e place mondiale à New Delhi, offrant ainsi à la Tunisie sa première distinction dans ces championnats du monde.

« Raouaa Tlili n’est pas seulement une compétitrice : elle est une source d’inspiration et une ambassadrice de la force et de la détermination», a commenté la Fédération tunisienne des sports pour handicapés, en rappelant que l’aventure de la championne ne s’arrête pas là, étant attendue à l’épreuve du lancer du disque, où les espoirs de nouvelles victoires sont grands.

