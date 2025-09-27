Prysmian remporte le contrat du câble électrique sous-marin Italie-Tunisie

Le groupe italien Prysmian a annoncé vendredi 26 septembre 2025 avoir remporté un important contrat pour la construction d’un câble électrique sous-marin entre l’Italie et la Tunisie, dans le cadre du projet Elmed.

Attribué à la suite d’un appel d’offres lancé par l’opérateur italien Terna et la société tunisienne Steg, ce contrat pourrait s’élever à environ 460 millions d’euros, sous réserve de certaines conditions. L’infrastructure reliera le poste de Partanna, en Sicile, au poste de Mlaabi, sur la péninsule tunisienne du Cap Bon.

Cette interconnexion énergétique vise à renforcer la coopération entre l’Europe et l’Afrique du Nord dans le domaine de l’électricité et à soutenir les efforts conjoints de transition énergétique.

«L’interconnexion bénéficiera aux deux pays et soutiendra la transition mondiale vers une énergie plus propre», a déclaré Raul Gil, vice-président exécutif de la division Transmission de Prysmian.

Le projet Elmed, soutenu par l’Union européenne, est considéré comme stratégique pour la sécurité énergétique et le développement des énergies renouvelables en Méditerranée.