Résonances et contrastes de Rachid Boudjedra et Milan Kundera

Que peuvent se dire un écrivain algérien et un écrivain tchèque ? À première vue, rien. Rachid Boudjedra et Milan Kundera viennent de mondes très différents, culturellement, linguistiquement et historiquement. Pourtant, Rym Kheriji, dans ‘‘Rachid Boudjedra et Milan Kundera : Lectures à corps ouvert’’, montre que leurs œuvres partagent une énergie commune : une écriture subversive, ironique, et profondément réflexive, où se mêlent démystification du monde et questionnement des certitudes humaines.

Djamal Guettala

Publié en 2021 par L’Harmattan dans la collection ‘‘Critiques littéraires’’, l’ouvrage invite à une lecture vivante, où chaque texte dialogue avec l’autre et où le lecteur devient acteur de cette confrontation.

L’originalité de l’étude réside dans sa démarche : il ne s’agit pas de comparer pour chercher des similitudes, mais de faire émerger des résonances et des contrastes. La lecture devient un jeu intellectuel, une aventure où l’on confronte deux imaginaires contemporains, observe leurs échos et leurs différences, et découvre comment chaque œuvre transmet à l’autre ses marques et ses manques. Le plaisir de lecture y est double : il s’agit autant de comprendre l’œuvre que d’expérimenter la manière dont elle peut nourrir, transformer et stimuler la réflexion du lecteur.

Des mondes singuliers

L’ouvrage se divise en trois parties. La première explore les origines de l’écriture de Boudjedra et de Kundera et le rôle essentiel de leurs narrateurs. Ces derniers construisent des mondes singuliers tout en questionnant les repères traditionnels du récit, plaçant le lecteur dans une position d’interrogation permanente. La seconde partie analyse les figures centrales — mère, amant, père — qui dépassent leur rôle thématique pour devenir des catalyseurs du récit. Leur présence dans les romans de Kundera montre que ces personnages, longtemps perçus comme caractéristiques de la littérature maghrébine d’expression française, participent d’une réflexion universelle sur la famille, l’amour et l’identité.

Lecture relationnelle

La troisième partie de l’ouvrage se concentre sur les interférences entre écriture et lecture. Rym Kheriji y développe la notion de lecture relationnelle, où le texte et le lecteur entrent en dialogue constant. L’écriture chaotique, l’ironie, la mise en orbite des paradoxes et l’écriture variationnelle ne sont pas de simples artifices : elles déstabilisent le lecteur, l’invitent à interroger ses certitudes et à participer activement à la construction du sens. Lire Boudjedra et Kundera devient alors une expérience dynamique et stimulante, où le sens se construit dans la rencontre entre le texte et son lecteur.

Au-delà de l’analyse purement littéraire, l’ouvrage enrichit le champ des études comparatives et francophones. Il démontre comment deux écrivains issus de contextes très différents peuvent entrer en dialogue sur des thématiques universelles : identité, liberté, chaos du monde contemporain, quête de sens. La confrontation de Boudjedra et Kundera montre que la littérature dépasse ses racines locales pour devenir un miroir universel, capable de susciter réflexion et remise en question.

‘‘Rachid Boudjedra et Milan Kundera : Lectures à corps ouvert’’ invite donc à une lecture vivante, exigeante et relationnelle, où le lecteur n’est plus spectateur mais partenaire d’un dialogue intellectuel et émotionnel. L’ouvrage de Rym Kheriji est ainsi à la fois une contribution majeure à la critique littéraire et une expérience de lecture qui stimule, intrigue et enrichit.

Au cœur de l’ouvrage, l’auteure elle-même mérite une mention. Docteure ès Lettres et Arts de l’Université Lumière Lyon 2, Rym Kheriji est enseignante‑chercheure à l’Université de Manouba. Spécialiste des littératures francophones et comparées, elle enseigne également le théâtre depuis plus de vingt ans. Elle a coorganisé de nombreux colloques et congrès sur des écrivains contemporains, tels que Michel Houellebecq, Milan Kundera, Rachid Boudjedra, Kateb Yacine ou Yamen Mannaï, et publié de nombreux articles dans des actes de colloques et revues culturelles. Son engagement dans la médiation culturelle l’a également conduite à collaborer à plusieurs festivals littéraires et artistiques, contribuant au rayonnement de la littérature francophone au Maghreb et au dialogue interculturel.