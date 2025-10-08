Tunis vibrera aux rythmes du Mena Rock Festival

Mena Rock Festival se tiendra les 18 et 19 octobre 2025 à l’Institut Français de Tunisie (20 avenue de Paris, Tunis) pour faire vibrer le monde au rythme du rock et du métal sous toutes leurs formes.

Plus qu’un simple festival, il s’agit d’un véritable échange culturel, une rencontre où les guitares résonnent autant que les dialogues entre artistes et publics venus d’horizons différents.

L’ambition des organisateurs est de faire de Tunis une scène ouverte sur le monde, où se rencontrent la passion des musiciens du Maghreb, du Moyen-Orient et d’Europe, avec une attention particulière à la connexion franco-tunisienne.

Quatre continents sont représentés sur cette édition avec des groupes venus de Jordanie, France, Belgique, Brésil, Togo, Tunisie….

Au programme : des groupes internationaux et des talents émergents tunisiens, réunis sur scène pour partager le meilleur de la musique. L’occasion unique pour le public de découvrir de nouvelles sonorités, et pour les artistes de créer des connexions inédites a coup de duos improvisés ou de titres travaillés en commun pour l’occasion.

Parce que la musique n’a jamais été qu’une histoire de décibels, le festival met un point d’honneur à offrir un espace inclusif, safe et festif. Ici, chacun.e peut vibrer, partager et se laisser emporter par l’énergie des concerts, dans une ambiance bienveillante.

Un festival de rock… mais surtout un festival de rencontres, d’échanges et de découvertes.

Tunis incarne parfaitement cet esprit d’ouverture. En accueillant le Mena Rock Festival, la capitale tunisienne se positionne comme un carrefour musical international, où se croisent la passion des fans, la créativité des artistes et l’envie commune de bâtir des ponts entre les cultures.