Nabeul | Le Festival de la Harissa célèbre l’art culinaire tunisien

La 11e édition du Festival de la Harissa, sauce piquante traditionnelle à base de piments rouges, d’ail et d’huile d’olive, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco depuis 2022, se tient du 17 au 19 octobre 2025 à Nabeul.

Organisé par l’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul, avec le soutien du projet Pampat de l’UE, d’Unico Tunisie et de l’ambassade de Suisse à Tunis, cet événement célèbre ce condiment emblématique de la presqu’île du Cap Bon et vise à promouvoir le patrimoine culinaire tunisien autour de la harissa, en mettant l’accent sur les méthodes de préparation traditionnelles.

Le programme, comprenant des expositions- ventes, des démonstrations culinaires, des conférences, des ateliers, des spectacles divers et des concours destinés aux meilleurs chefs et producteurs locaux, propose également des créations inspirées du piment, ingrédient clé de la harissa, par des artisans céramistes de Nabeul, lauréats du concours Artiterroir, mettant en lumière les liens entre l’artisanat local et l’identité culinaire de la région.

Cet événement s’inscrit dans la stratégie nationale de promotion des produits du terroir menée par le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia). Il se veut ainsi une vitrine vivante du savoir-faire artisanal de la Tunisie et une célébration culturelle et gastronomique de l’un des symboles les plus forts de son identité culinaire.

L. B.