La Tunisie relance sa production de sucre

La Tunisie relance sa chaîne d’approvisionnement en sucre local avec le lancement officiel de la campagne de semis de betterave à sucre 2025-2026 dans le gouvernorat de Jendouba. Le ministère de l’Agriculture a fixé un objectif de superficie d’environ 3 000 hectares, lié au redémarrage du complexe de Ginor Ben Bechir, seule usine spécialisée dans la transformation de la betterave sucrière du pays, inactive depuis deux saisons.

Ce redémarrage s’inscrit dans une stratégie visant à réduire la dépendance aux importations de sucre raffiné. Selon le ministère de l’Agriculture, cette campagne vise à reconstituer une base de production capable de couvrir une partie de la demande nationale. Les estimations opérationnelles les plus courantes indiquent un potentiel d’environ 30 000 tonnes de sucre blanc, avec des économies estimées à environ 60 millions de dinars par an, en fonction des rendements attendus et de la qualité de la matière première fournie.

Démarrage des semis de betterave à sucre à Jendouba.

D’un point de vue agronomique et logistique, la chaîne d’approvisionnement consiste à livrer les betteraves à l’usine dans les 24 à 48 heures suivant la récolte afin de préserver leur teneur en sucre.

L’usine de Ginor, vendue à des investisseurs privés en 2013, est à nouveau en crise depuis 2018 en raison de coûts élevés pour les producteurs et de retards dans les engagements de soutien, ce qui a conduit à la récente fermeture de deux ans et au risque de fermeture.

La relance, officiellement annoncée le 16 octobre 2025, vise précisément à surmonter ces goulots d’étranglement grâce à des volumes minimums efficaces et à une meilleure intégration des contrats, de la logistique et du financement.

L. B.