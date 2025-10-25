Kaylia Nemour, 1ère Africaine championne du monde de gymnastique

C’est un moment de grâce et d’histoire. À Jakarta, lors des Championnats du monde de gymnastique artistique 2025, Kaylia Nemour, 18 ans, a décroché, vendredi 24 octobre 2025, la médaille d’or aux barres asymétriques. En un instant, elle devient la première Africaine championne du monde dans cette discipline. L’image de la jeune gymnaste algérienne, drapeau vert et blanc sur les épaules, restera gravée dans les mémoires.

Née à Saint-Benoît, en France, de parents algériens, Kaylia Nemour a très tôt montré un talent exceptionnel. Formée dans les clubs français, elle s’est imposée par sa rigueur, son élégance et sa détermination. Mais en 2023, après un désaccord avec la fédération française, elle choisit de représenter l’Algérie. Un choix de conviction, guidé par le cœur et les racines.

Ce pari audacieux s’est transformé en triomphe. En rejoignant la fédération algérienne, Kaylia a relevé un double défi : porter haut les couleurs de son pays d’origine et prouver que l’Afrique pouvait rivaliser avec les grandes puissances de la gymnastique mondiale.

L’or du courage

Le 23 octobre 2025, l’Algérienne s’élance sur les barres asymétriques, son agrès de prédilection. Sa prestation est d’une précision remarquable : transitions parfaites, amplitude maîtrisée, exécution sans faute. Le verdict tombe : 15,566 points. L’Algérie tient son premier titre mondial, et le continent africain sa première championne dans l’histoire de la gymnastique.

Ce sacre ne récompense pas seulement une athlète, mais tout un parcours fait d’efforts, de doutes et de foi en soi. Il démontre que le talent africain, souvent éclipsé par le manque d’infrastructures, peut briller au plus haut niveau.

À Jakarta, Kaylia Nemour n’a pas seulement remporté une médaille : elle a ouvert la voie.

D. G.