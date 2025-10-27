Le CVDT solidaire et préoccupé par la suspension des activités du FTDES

Le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT), exprime sa profonde préoccupation suite à la suspension du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Ce nouveau cas de suspension administrative, intervenant selon une procédure uniforme déjà appliquée à plusieurs associations, soulève des interrogations sérieuses quant à l’état des libertés d’association et à la préservation de l’espace civique en Tunisie.

Le Comité souligne que le FTDES, acteur reconnu du mouvement social et des droits humains, a toujours œuvré dans le strict respect du cadre légal et institutionnel, contribuant de manière significative à la promotion des droits économiques et sociaux, ainsi qu’à l’appui des mouvements citoyens en faveur de la justice et de la dignité.

Dans ce contexte, le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie :

Exprime sa solidarité pleine et entière avec le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux face à cette décision. Appelle les autorités tunisiennes à reconsidérer la mesure de suspension et à garantir la liberté d’action des organisations de la société civile conformément à la Constitution tunisienne et aux engagements internationaux de la Tunisie. Réaffirme son attachement indéfectible aux principes de liberté d’association, de participation citoyenne et de dialogue démocratique. Invite la communauté internationale et les partenaires de la Tunisie à soutenir la société civile tunisienne dans son rôle essentiel de promotion des droits humains, de la justice sociale et de la bonne gouvernance.

Le Comité rappelle que la protection de l’espace civique et la reconnaissance du rôle constructif des organisations indépendantes sont des conditions indispensables à toute démocratie vivante et inclusive.

Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie suivra avec attention l’évolution de cette situation et poursuivra ses efforts de plaidoyer pour la défense des libertés fondamentales et le renforcement de l’État de droit en Tunisie.

Liberté, dignité et justice sociale pour toutes et tous.

Communiqué

*CVDT : organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC)