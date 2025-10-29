Market Focus Tunisia pour créer des synergies entre la Tunisie et la Suisse

Market Focus Tunisia, qui se tiendra le 4 novembre 2025 à Genève, en Suisse, vise à promouvoir les opportunités d’investissement pour les entreprises tuniso-suisses et créer des synergies entre elles et les startups innovantes dans les deux pays.

L’événement est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suisse (CCITS), en partenariat avec la fondation Swisscontact et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG). Il cible les secteurs porteurs comme les technologies de l’information, le textile, le tourisme médical, et l’agroalimentaire.

Parmi les intervenants figurent Yassine Zaied, directeur de la stratégie chez Nexthink pour le secteur IT, Ikbel Jebabli, Ceo de l’Ehpad Palais Didon pour le tourisme médical, et Naceur Elkotti, Ceo de Phamed pour l’agroalimentaire.

I. B.