Théâtre | ‘‘9’’ de Moez Guediri ou la survie de l’être

La pièce ‘‘9’’, nouvelle création du metteur en scène et dramaturge Moez Guediri, sera présentée le dimanche 2 novembre 2025 à 17h à l’Auditorium du Palais du Théâtre Halfaouine, dans le cadre du Festival national du théâtre tunisien à Tozeur.

Produite par Arts de la Distribution – Le Rio (Tunis) avec la participation du ministère des Affaires culturelles, la pièce s’impose comme une méditation scénique sur la survie et la résistance à la disparition.

Signé par Haythem Moumni, le texte plonge le spectateur dans un monde éteint, déserté par la vie. Un homme y subsiste, seul, figé au milieu des ruines, refusant la fatalité. Pour continuer à exister, il a dû se délester d’une part de lui-même : son âme, détachée, erre désormais à ses côtés comme un double spectral. Autour de lui, le silence s’épaissit, la mort veille, et commence alors une confrontation intime où chaque mot devient une trace, chaque geste un sursaut d’humanité.

Entre la chair et l’esprit, la pièce installe un dialogue philosophique et sensoriel : celui de la fin, inévitable mais toujours différée. La mise en scène de Moez Guediri déploie une esthétique épurée, soutenue par la lumière subtile de Sabri Atrous et Yazid Belhedi, la musique envoûtante de Don Pac, et les costumes de Yosra Mzoughi. Le décor, signé Ahmed et Younes El Ajmi, évoque un univers suspendu, entre ruine et éternité.

Le trio d’interprètes — Meriem Ben Hmida, Haythem Moumni et Marouane Missaoui — porte le texte avec intensité, entre intériorité et tension dramatique.

‘‘9’’ est au programme de la 3e édition du Festival national du théâtre tunisien, organisée du 24 octobre au 8 novembre 2025 à Tozeur, sous le thème «Saisons de la création». L’événement, soutenu par le Théâtre national tunisien, la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed pour la Création Théâtrale, et le Centre des arts dramatiques et scéniques de Tozeur, met en lumière les nouvelles écritures scéniques du pays.

D. G.

Réservations.