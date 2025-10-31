Tunisie-TUI : Rencontre à Bruxelles pour consolider le partenariat touristique

L’Ambassadeur de Tunisie en Belgique, Sahbi Khalfallah a accueilli Alexandre Panczuk, exécutive director de la TUI Care Foundation, et Vincent Snauwaert, Director Government Relations-Destinations chez TUI.

La rencontre a été l’occasion pour les différentes parties de réaffirmer la solidité et la profondeur du partenariat historique entre la Tunisie et le géant du tourisme TUI.

Les discussions ont permis de mettre en lumière la nécessité de maintenir l’engagement mutuel pour une croissance durable du secteur et d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration visant à renforcer l’attractivité de la destination Tunisie, en particulier auprès du marché européen.