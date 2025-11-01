La Route de la Grenade passe par Sidi Bou Saïd

En pleine saison de la grenade, le village de Sidi Bou Said, au nord de Tunis, accueille l’événement «Romena Tour à Testour : saveurs, savoir-faire et circuit découverte», les 7, 8 et 9 novembre 2025, au hub créatif du Palais Ennajma Ezzahra, un événement à la fois commercial, culinaire et touristique.

Dans un contexte de recherche de nouvelles expériences touristiques durables et authentiques, la valorisation de la grenade à Testour à travers un événement promotionnel et expérientiel constitue une opportunité de renforcer l’attractivité de cette région du nord-ouest de la Tunisie.

«Romena Tour à Sidi Bou Said» vise à connecter les membres de la Route de la Grenade avec les acteurs du tourisme et les opérateurs de circuits touristiques, et de promouvoir ce nouveau concept auprès du grand public.

Au programme des trois journées : ateliers culinaires, démonstrations de préparation de produits dérivés de grenade (confiture ou gelée, rechta hlowa aux arilles séchés de grenade…), rencontres professionnelles pour favoriser les échanges entre acteurs clés de la filière, menus thématiques, expositions-ventes de produits d’artisanat, dégustations et brunchs à base de produits dérivés de grenade, présentation de recettes innovantes et traditionnelles… Le but étant de valoriser la grenade comme produit identitaire et vecteur d’expériences touristiques durables.

L. B.