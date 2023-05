Pour la Conect, l’attaque de Djerba «traduit la défaite du terrorisme»

«L’opération criminelle perpétrée mardi soir près de la synagogue Ghriba à Djerba, vise la Tunisie et ses relations extérieures, ainsi que les secteurs économiques sensibles et les emplois d’un grand nombre de ses citoyens», indique la Confédération tunisienne des entreprises citoyennes (Conect).

Dans un communiqué publié mercredi 10 mai 2023, la Conect souligne que «ces lâches attentats traduisent la défaite du terrorisme qui a essuyé un échec cuisant en ne parvenant pas à porter atteinte à la stabilité en Tunisie, grâce aux grands succès remportés par les forces de sécurité et l’armée nationale dans la lutte contre le terrorisme.»

Pour l’organisation patronale «gagner la bataille en cours contre le terrorisme sous toutes ses formes est de la responsabilité de tous les Tunisiens», appelant à plus de vigilance, de coopération et de soutien aux efforts de l’armée et des forces de sécurité. «La Tunisie a été et restera toujours une terre de paix et de tolérance», a déclaré la Conect.