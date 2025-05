Quatre artistes tunisiennes au Grand Musée égyptien

Quatre artistes tunisiennes : Neila Ben Ayed, Houda Ajili, Alia Derouiche et Aziza Guermazi exposent leurs œuvres au Grand Musée Egyptien au Caire, dans le cadre du Forum international Empower Her Art (Ehaf), qui se tient du 16 au 20 mai 2025.

Ehaf est un rendez-vous majeur de la scène artistique féminine mondiale qui réunit 200 artistes issues de 35 pays, ainsi que des commissaires et chercheuses de tous horizons autour des pratiques de l’art contemporain.

Les quatre artistes tunisiennes dont les œuvres sont réunies dans un pavillon tunisien, sont représentative de la vitalité actuelle de la scène artistique féminine tunisienne, , à la croisée de la mémoire et des identités plurielles, entre héritage et innovation.

L’exposition s’inscrit dans la programmation officielle de la troisième édition du Forum Ehaf, qui investit le Grand Musée égyptien, un lieu emblématique, offrant un écrin exceptionnel à la rencontre entre héritage millénaire et visions d’avenir.

Ce projet a vu le jour grâce à l’engagement de nombreux partenaires et des équipes du Grand Musée égyptien, d’Ehaf et d’Artoday, chapeauté par sa fondatrice Shereen Badr.

Neila Ben Ayed est Tuniso-canadienne, artiste, designer et commissaire d’expositions. Elle a à son actif plus de 200 expositions personnelles et collectives au Canada, en Tunisie, aux États-Unis, en Italie et en France. Elle est très engagée dans la promotion de la diversité culturelle dans les arts visuels. Son travail artistique explore les identités plurielles, l’hybridité culturelle et la mémoire, en utilisant des techniques mêlées de peinture, d’art numérique et de collage dans un processus de création en plusieurs étapes. Ses œuvres, à la croisée de la figuration et de l’abstraction géométrique , expriment la complexité de l’être, la superposition des vécus et la recherche d’harmonie dans la multiplicité.

Houda Ajili est une artiste peintre tunisienne de la nouvelle génération. Elle vit et travaille à Paris. Elle enseigne les arts plastiques et participe à des expositions personnelles et collectives en Tunisie, en Égypte, au Maroc, en Italie et en France, notamment au Salon d’Automne de Paris en 2014.

Alia Derouiche est une artiste visuelle née et ayant grandi à Tunis. Professeure de design de mode, elle enseigne à Tunis depuis plus de vingt ans. Et a à son actif plusieurs expositions personnelles et collectives en Tunisie et à l’étranger.

Tableau de Aziza Guermazi.

Aziza Guermazi, passionnée par l’architecture, s’est entièrement consacrée à la peinture à partir de 2018, en participant à des expositions en Tunisie, au Liban, en Jordanie, en Italie et à Dubaï. Elle explore l’essence de l’être, expérimentant la relation entre le corps et l’esprit à travers ses personnages, tout en mettant en lumière le rôle puissant de la femme dans son œuvre. Son style onirique, parfois enfantin, transcende les frontières et invite les spectateurs à explorer leurs propres souvenirs et rêves.