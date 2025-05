Tunisie │ Mouna Ben Halima parle du succès de La Badira qui fête ses dix ans  

La Badira, un luxueux complexe balnéaire à Hammamet fête ses 10 ans cette année. Luxus Magazine lui a consacré ainsi qu’à sa fondatrice et Pdg Mouna Ben Halima un article assez élogieux.

Qualifiant Mme Ben Halima de «figure emblématique de l’hôtellerie tunisienne», l’auteur estime qu’elle a réalisé un exploit rare. «Son hôtel est le seul en Tunisie à être membre du prestigieux réseau Leading Hotels of the World», écrit-il en soulignant aussi son action associative militante de longue date «pour une Tunisie plus ouverte, moderne et citoyenne».

Chef d’entreprise et citoyenne engagée, Mouna Ben Halima a cofondé Touensa, une organisation dédiée aux droits civiques, à l’éducation civique et au dialogue national, et préside le comité tunisien de Réseau Entreprendre.

Élue au bureau exécutif de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) en 2017, elle a aussi pris la tête de l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (Atuge) en 2021.

«À seulement 24 ans, elle reprend l’hôtel familial après le décès de son père. Aujourd’hui, elle dirige La Badira – ‘‘éclatant comme la pleine lune’’ – un hôtel haut de gamme à une heure de Tunis, qu’elle a transformé en vitrine de l’artisanat local et en lieu de formation d’excellence. Contre toute attente, elle fait le pari du luxe, loin des standards de l’époque : clubs de vacances, formules tout compris et tourisme low cost. Elle rêve d’un hôtel raffiné et inspiré, résolument tourné vers le haut de gamme international. Elle démolit presque entièrement l’ancien bâtiment, ne conservant que les fondations, et s’entoure de jeunes architectes avec lesquels elle dialogue et construit une nouvelle vision. Résultat ? La Badira, un hôtel au design contemporain unique en Tunisie, avec 130 suites, un spa Clarins de 2 500 m², une piscine extérieure, sept bars et restaurants et une plage semi-privée», écrit Luxus Magazine.

Le journal spécialisé cite ensuite Mouna Ben Halima qui déclare : «Aujourd’hui, les touristes recherchent des expériences fortes, originales et authentiques, source d’émotions intenses. Pour répondre à ces nouvelles attentes et séduire les voyageurs d’aujourd’hui, la Tunisie doit déployer d’importants efforts : elle doit développer de nouveaux concepts et promouvoir ses richesses, ses attractions, sa gastronomie, son artisanat et sa culture… Le luxe a un rôle essentiel à jouer dans ce contexte, en valorisant le tourisme et en améliorant l’offre et l’image de la Tunisie».