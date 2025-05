Maghroum’IN : Une nouvelle initiative pour l’entrepreneuriat et l’emploi jeune en culture et sport

Tunis, le 22 mai 2025 — Maghroum’IN a célébré le lancement officiel du Programme Entrepreneuriat et Emploi des Jeunes, qui marque une étape majeure dans le soutien à l’inclusion économique des jeunes par l’entrepreneuriat culturel et sportif.

Maghroum’IN s’inscrit dans le programme EU4Youth de l’Union Européenne en Tunisie dans le cadre d’une convention avec le gouvernement tunisien. Il est mis en œuvre par l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID), le British Council et la Fondation pour l’Internationalisation des Administrations Publiques (FIAP), en partenariat avec les ministères tunisiens des affaires culturelles et de la Jeunesse et des Sports.

L’événement a réuni 136 jeunes entrepreneuses et entrepreneurs fraîchement sélectionnés, ainsi que les partenaires et les personnes influentes dans les domaines de la culture et des sports. Il a permis de célébrer leur engagement, de présenter les contours du programme, de favoriser les échanges entre jeunes, institutions et partenaires, et de tracer les grandes lignes d’une vision commune fondée sur l’innovation, la créativité et l’inclusion.

Une Ambition pour la Jeunesse Tunisienne

Maghroum’IN s’inscrit dans une dynamique ambitieuse de transformation sociale, en plaçant les jeunes au cœur des dynamiques culturelles et sportives. Depuis 2022, il agit pour renforcer la participation des jeunes à la vie publique, en tenant compte des multiples formes d’exclusion et en valorisant leur potentiel d’expression et de transformation à travers la création, le sport et la culture.

C’est dans cette optique que le Programme Entrepreneuriat et Emploi des Jeunes a vu le jour. Conçu pour accompagner la création, le développement ou la relance de projets entrepreneuriaux portés par des jeunes dans les secteurs du sport et de la culture, il vise à générer de nouvelles opportunités professionnelles dans des filières souvent marginalisées mais porteuses. Il encourage l’adoption des tendances actuelles, stimule l’innovation et appuie les dynamiques locales

De l’Engouement à la Sélection : une Promotion Prometteuse

Le lancement du programme a suscité un engouement considérable. Pas moins de 553 candidatures ont été reçues, dont 445 pour le parcours Incubation et 108 pour le parcours Accélération. Après une première phase de sélection sur dossier, 242 candidatures ont été présélectionnées. Au terme d’entretiens individuels, 136 jeunes ont été retenus : 82 suivront le parcours Incubation, tandis que 54 bénéficieront du parcours Accélération.

Les projets sélectionnés témoignent de la diversité, de l’audace et de l’innovation des jeunes porteurs et porteuses d’idées. Dans le domaine du sport, on retrouve des initiatives autour des sports de plein air, des espaces de remise en forme modernisés, des outils numériques de suivi des performances, des plateformes en ligne dédiées à l’organisation d’événements sportifs et des projets fédérant les communautés autour de nouvelles pratiques inclusives. Côté culture, les projets portent sur la création d’espaces culturels hybrides, des centres de formation en arts vivants, la digitalisation du patrimoine, la production audiovisuelle innovante ou encore le développement d’applications mobiles pour démocratiser l’accès à la culture.

Un Accompagnement Complet et des Soutiens Essentiels

Tout au long du programme, les bénéficiaires seront accompagnés à travers un parcours structuré comprenant des formations ciblées, des ateliers pratiques, un coaching individualisé, du mentorat et une préparation approfondie à la recherche de financement. . La mise en œuvre de ce parcours s’appuie sur l’expertise de trois structures d’accompagnement reconnues : CEED Tunisia, la Westerwelle Foundation et RedStart Tunisia.

Une sélection finale déterminera les projets qui seront financés intégralement par le programme.

Conviction profonde : la culture et le sport comme leviers de développement.

L’événement de lancement a vu la présence de représentants des partenaires institutionnels, notamment Radhia Amri du Ministère des Affaires Culturelles et Foued El Ouni du Ministère de la Jeunesse et des Sports. L’événement a également été honoré par des personnalités diplomatiques et institutionnelles de haut rang, dont Elizabeth Green, Ambassadrice adjointe à l’Ambassade du Royaume-Uni, Javier Puig, Ambassadeur d’Espagne en Tunisie, et Massimiliano Messi, Chef de section à la Délégation de l’Union Européenne.

La présence de ces personnalités a souligné l’importance stratégique que revêt l’entrepreneuriat jeune pour l’avenir du pays.

Des figures influentes du monde de la culture et du sport ont également pris la parole pour partager des messages inspirants, à l’image de Heykel Mgannem, El Seed et Saloua Abdelkhalek, réaffirmant la nécessité de croire dans le potentiel de la jeunesse tunisienne.

Communiqué