Maghroum’IN lance 74 projets culturels et sportifs

Le projet Maghroum’IN a récemment officialisé son appui à 74 projets entrepreneuriaux, portés par de jeunes talents issus de tous les districts de la Tunisie. Cette sélection, fruit d’un processus d’évaluation exigeant, constitue une étape clé dans l’engagement de ce projet en faveur de l’inclusion économique et de la créativité de la jeunesse tunisienne.

Dans cette dynamique, Maghroum’IN a organisé, les 3 et 4 octobre 2025, un ensemble d’ateliers d’orientation, marquant une nouvelle phase du Programme Entrepreneuriat et Emploi des Jeunes.

Ces 74 projets bénéficieront d’un accompagnement financier et technique durant leur mise en œuvre et sont répartis en deux parcours distincts.

D’une part, le parcours Incubation, qui soutient 39 projets, a pour objectif de stimuler la créativité, d’accompagner les jeunes, y compris ceux qui font face à des difficultés socio-économiques, afin de concrétiser leurs idées et de générer de nouvelles opportunités d’emploi.

D’autre part, le volet Accélération est destiné à 35 entreprises pour encourager leur croissance, assurer leur pérennité, préserver les emplois et favoriser l’adoption de nouvelles tendances afin de renforcer leur impact.

Une mosaïque de projets innovants

Les projets retenus se distinguent par une grande diversité thématique et une ambition marquée de dynamiser leurs communautés.

Dans le secteur sportif, les thématiques principales incluent l’e-sport, l’événementiel, les activités de plein air, ainsi que l’aménagement d’espaces dédiés au sport et au bien-être.

Le secteur culturel n’est pas en reste, avec des projets couvrant les arts de la scène, la création de centres culturels, la production audiovisuelle et musicale et le développement de médias et de plateformes culturelles innovantes.

Intégré au programme EU4Youth de l’Union Européenne, Maghroum’IN est mis en œuvre par l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (Aecid), le British Council et la Fondation pour l’internationalisation des administrations publiques (Fiap), en collaboration avec les ministères tunisiens des Affaires Culturelles et de la Jeunesse et des Sports.

Maghroum’IN se positionne comme une initiative visant à renforcer la participation des jeunes à la vie publique et économique en Tunisie. En plaçant la jeunesse au cœur des dynamiques culturelles et sportives.

Communiqué.