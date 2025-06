Onudi │ 15 projets en Tunisie pour un montant global de 40 M$

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) met actuellement en œuvre 15 projets de développement en Tunisie, couvrant divers secteurs industriels, pour une valeur avoisinant les 40 millions de dollars (117 millions de dinars). Vidéo.

C’est ce qu’a annoncé son représentant en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, dans un entretien avec l’agence Tap, en précisant que ces projets sont financés grâce aux contributions de l’Union européenne, de l’Allemagne, de la Suisse, du Japon, de Monaco, du Fonds pour l’environnement mondial et du Fonds multilatéral.

Depuis leur lancement, et pour la majorité en 2019, ces projets ont permis de créer ou de maintenir plus de 6 000 emplois, avec un accent croissant mis sur la transition verte et le développement industriel durable.

Ben Hassine a souligné que la Tunisie est un partenaire privilégié de l’Onudi, grâce à une coopération remontant au début des années 1970, couronnée par la signature d’un accord bilatéral en 1994 et l’ouverture d’un bureau permanent en Tunisie.

Les interventions de l’organisation s’inscrivent dans le cadre de l’accord des Nations Unies pour la coopération en faveur du développement durable et s’alignent sur la vision «Tunisie 2035», ainsi que sur le plan de développement 2023-2025, tout en visant une harmonisation avec le nouveau plan 2026/2030.

Les interventions de l’Onudi en Tunisie reposent sur quatre principes clés : répondre à la demande nationale, garantir l’appropriation nationale des projets et la coordination gouvernementale, soutenir la transformation productive et l’innovation industrielle, et ancrer les projets dans les régions intérieures pour promouvoir l’équité économique.

Artisanat, design et autonomisation des femmes

Dans ce contexte, Ben Hassine a présenté certains projets de l’Onudi en Tunisie. Il a notamment mentionné le projet «Tunisie Créative» qui soutient depuis 2019 les chaînes de valeur dans le secteur de l’artisanat et du design, couvrant 17 filières dans six secteurs, tels que, les fibres végétales à Gabès, et les tapis au Kef.

Le projet a permis notamment la formation de plus de 2 500 personnes (dont 80% de femmes), la production de 750 nouveaux produits et l’amélioration de la compétitivité de 248 entreprises, dont 16 entreprises féminines.

Le projet «Autonomisation économique des femmes» (2022-2024) a, quant à lui, soutenu 205 entreprises féminines dans le secteur des cosmétiques, obtenu cinq certifications ISO 22716 et créé plus de 1 400 emplois.

Dans le domaine de la compétitivité, Ben Hassine a évoqué le projet d’accès aux marchés étrangers pour les produits agricoles traditionnels, qui a renforcé les filières des dattes, de la figue de barbarie, et de la tomate séchée.

Ce projet a permis la création de 492 nouveaux produits (dont 148 en 2024), la génération de 735 emplois supplémentaires (90% pour des femmes) et l’élaboration de la première stratégie nationale pour les produits agricoles traditionnels.

Transition écologique et économie verte

Sur le plan environnemental, Ben Hassine a mis en avant l’importance du Protocole de Montréal, qui comprend quatre projets ayant permis de réduire 13,3 millions de tonnes d’équivalent CO₂, de soutenir la transition technologique de sept entreprises vers des réfrigérants moins polluants, et de former 155 techniciens, 83 douaniers et 29 formateurs. Une feuille de route nationale pour l’application de l’amendement de Kigali a également été élaborée.

Le responsable a également mentionné le projet de mobilité électrique (2024-2028), visant à réduire la pollution en promouvant les véhicules électriques, en installant des bornes de recharge et en renforçant la coordination entre les secteurs des transports, de l’énergie et du climat. Une phase pilote a été lancée dans trois villes : Djerba, Sfax et Bizerte, avec des avancées notables sur le cadre juridique.

Enfin, dans le cadre de l’économie circulaire, le projet «SwitchMed – Textile circulaire» (2020-2024) a permis le recyclage de 68 000 tonnes de déchets textiles et la production de 224 000 jeans recyclés, ainsi que l’élaboration d’une feuille de route nationale pour le textile durable.

En septembre 2025, ce projet évoluera vers un «Projet d’économie verte» ciblant initialement le secteur des composants automobiles pour son impact économique et environnemental.

Ben Hassine a affirmé que l’ensemble des projets de l’Onudi en Tunisie a permis, depuis 2024, d’accompagner 565 PME dans leur transition technologique et écologique, et de bénéficier directement ou indirectement à plus de 9 400 personnes dans les domaines du design, de l’industrie créative, de l’industrie 4.0 et de la production durable, avec un accent particulier sur les régions intérieures, les femmes et les jeunes.

