Elyssa fête la musique au CCI de Hammamet

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise l’événement «Elyssa fête la musique», qui se tiendra les vendredi 20 et samedi 21 juin 2025, de 19h à minuit, au Centre culturel international de Hammamet (Dar Sebastian). Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du projet Elyssa, un dispositif de soutien à la création artistique contemporaine en Tunisie.

Piloté par l’IFT avec le soutien du Fonds Équipe France, le projet Elyssa vise à renforcer les dynamiques de création et de professionnalisation des artistes résidant en Tunisie. Il s’adresse aux secteurs des arts visuels et des musiques, en proposant un accompagnement structuré incluant résidences de création, formations techniques et artistiques, mentorat et opportunités de diffusion.

À l’issue de quatre appels à candidatures (deux par discipline), 32 projets ont été sélectionnés par un comité composé de professionnels des secteurs culturels tunisien et français. Depuis janvier 2025, les artistes lauréats bénéficient d’un accompagnement personnalisé adapté à leurs besoins.

Un temps fort de diffusion artistique

«Elyssa fête la musique» constitue le temps fort du volet musical du projet. Ces deux soirées de concerts publics marquent la fin du cycle d’accompagnement et offrent aux 12 projets musicaux lauréats l’opportunité de présenter pour la première fois le fruit de leur travail devant un public élargi, dans un cadre professionnel.

Les concerts seront répartis sur deux soirées consécutives, avec une programmation alternée entre deux scènes, permettant une visibilité équitable des artistes. Cette restitution constitue un espace de valorisation de la diversité musicale contemporaine tunisienne.

Un lieu emblématique de la vie artistique

Partenaire du projet depuis ses débuts, le CCI de Hammamet a accueilli les résidences de création et de préparation scénique en janvier, février, mai et juin. Sa contribution permet d’inscrire l’événement dans un lieu emblématique de la vie artistique en Tunisie, notamment connu pour son rôle dans le rayonnement du Festival International de Hammamet.

Programme

Vendredi 20 juin

19H00 – 19H45 : Nejia;

19H50 – 20H35 : Broua;

20H40 – 21H25 : Soudeni;

21H30 – 22H15 : Ayman Boujlida – Mabrouka;

22H20 – 23H05 : Islem Jemaï.

23H10 – 23H55 : Benjemy – Haï.

Samedi 21 juin

19H00 – 19H45 : Hadra;

19H50 – 20H35 : Jathb;

20H40 – 21H25 : LaimanProd (Aymen Goubaa);

21H30 – 22H15 : Pychedelic Winds;

22H20 – 23H05 : Chaima Mahmoud;

23H10 – 23H55 : Dendri Stambeli Movment.

L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.