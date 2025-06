‘‘Sursis à volonté’’ de Basma Omrani │La fragile beauté d’une vie suspendue

Il y a des vies que l’on dit «en sursis» — ces vies où le temps semble s’effilocher, où le souffle s’arrête au bord du silence, où le rêve se dissout dans l’ombre d’un quotidien désenchanté. C’est cette fragile condition que Basma Omrani explore avec une sensibilité bouleversante dans son premier roman, ‘‘Sursis à volonté’’.

Djamal Guettala

Sobhi, son personnage central, n’est pas un héros. Il est ce passant invisible, écrasé par l’invisible poids d’un salaire dérisoire, hanté par l’écho d’un bonheur qui lui échappe toujours. «Il ne vit pas, il survit», écrit la romancière, et cette survie se fait au prix d’une «précarité existentielle» plus lourde que toute misère matérielle.

Dans une langue ciselée, parfois cruelle, souvent douce, le roman trace les contours d’un labyrinthe intérieur où s’égarent les rêves fissurés. Sobhi erre, cherche ce «quelque chose de plus» qui donnerait enfin sens à son errance.

Basma Omrani écrit pour tous ceux dont la dignité est brimée, pour ceux que le monde oublie ou ignore, pour ceux dont le cri silencieux se perd dans le tumulte des jours.

Entre espoir et résignation

Dans un entretien accordé à La Presse de Tunisie, l’autrice confie : «Écrire ce roman était une nécessité, un débordement émotionnel. Comment vivre pleinement quand le corps et l’âme sont enfermés dans un carcan de pauvreté ? Sobhi incarne cette lutte quotidienne — entre l’ombre et la lumière, entre l’espoir et la résignation.»

Le titre, ‘‘Sursis à volonté’’, résonne comme un chant de fragilité et de résistance, métaphore d’une existence suspendue dans l’attente d’un renouveau. Ce roman est aussi une quête, celle d’un équilibre fragile, d’un verrou à trouver pour enfin libérer le souffle intérieur.

Basma Omrani, née à Sfax et formée à la Sorbonne, poursuit aujourd’hui son exploration des liens invisibles entre l’intime et le collectif, toujours à la recherche de ces frontières mouvantes entre le «je» et le «nous».

Publié aux éditions Zayneb en Tunisie et L’Harmattan en France, ‘‘Sursis à volonté’’ est un éclat poétique dans la grisaille du monde, un appel vibrant à ne jamais renoncer à la quête du sens et de la liberté.