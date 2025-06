Le poème du dimanche | ‘‘Poèmes brefs’’ de Mansour M’henni

Mansour M’henni est poète, écrivain, essayiste et traducteur tunisien. Professeur d’Université émérite, spécialiste des littératures françaises et francophones.

Né en 1950 à Sayada, il a dirigé un établissement universitaire ainsi que des médias publics de l’audiovisuel et de la presse écrite.

Auteur bilingue, il a publié des études, essais, recueils de poèmes, de nouvelles, un récit et un roman. Il est le fondateur de trois revues académiques et culturelles et initiateur du concept de «Nouvelle Brachylogie», qui aborde la forme brève, s’inspirant d’une idée de Socrate et actuellement étudié dans une vingtaine de pays des cinq continents.

Tahar Bekri

Condition

Nul avenir ne sied

S’il me faut m’y inscrire

De manière isolée

Du sens de mes désirs

Nuls plaisirs ne conviennent

Si dans l’art de partir

Leur odeur ne revienne

Loin d’un faux repentir

Ouard-Anine

Gémissement la Rose

Dans sa petite prose

Quand son nom est emblème

Des douleurs du poème

De verdure dorée

Face au ciel timoré

Elle dit le défi

Qui dure et qui perdure

Violon

La mer s’étire doucement

Telle une mère qui caresse

Puis se retire brusquement

Telle une amante emplie de stress

Entre la rose et ses épines

Entre la mort et la gésine

Entre son flux et son reflux

La vie séduit puis n’en veut plus

Kerkouane

Dis-moi Cité de mes aïeux

Le long récit de tes épreuves

Dis-moi que faire en temps d’adieu

Quand la vie perd ses justes preuves

Je vois une immense prison

Qui veut mimer l’éternité

Dans un poème d’oraison

Comme une aumône de pitié

Mais un air frais me vient au nez

Avec l’odeur d’un chuchotis

Qui dans tes creux luit et renaît

Et donne un nouveau sang de vie

Poèmes inédits (Remerciements à l’auteur)