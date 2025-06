Rencontres sectorielles du Cetime à Sousse

Le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) organise, la 2ᵉ édition de ses Rencontres sectorielles, dédiées aux secteurs de l’industrie aéronautique et automobile, qui se tiendra, le mardi 24 juin 2025, au siège de Novation City à Sousse.

Ces Rencontres sectorielles, organisées en collaboration avec Novation City, Gitas, Fedelec, FNM, Mecatronic, Fipa, Elentica, AHK et CRMN, constituent une plateforme de networking visant à encourager les échanges et collaborations entre les acteurs des différents secteurs industriels. Elle se tiennent chaque année autour de tables de réflexion dédiées à chaque secteur d’activité, l’occasion de discuter des enjeux spécifiques, d’explorer les opportunités de partenariats et de stimuler l’innovation. L’objectif principal est de renforcer les liens entre les acteurs privés et publics, tout en facilitant l’émergence de solutions concrètes et adaptées aux besoins des secteurs. Cette approche collaborative vise à créer des projets durables et mesurables.

Cette année, les organisateurs présenteront les résultats d’une récente étude sur le secteur aéronautique en Tunisie, ainsi que le Pacte automobile.

Au programme aussi une visite guidée des plateformes techniques du CRT-Cetime.

Cet événement se veut avant tout un catalyseur de synergie, dans le but de renforcer les partenariats existants et d’en créer de nouveaux.

Les tables de réflexion par thématique seront des lieux de partage d’idées novatrices et de propositions concrètes, tout en favorisant un climat de confiance et de collaboration entre les participants du même secteur d’activité.

Placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, le Cetime est le partenaire et le conseiller technique des entreprises industrielles. Il dispose de 8 pôles de compétence : mécanique, électrique, électronique, métrologique, énergétique, d’appui aux PME, d’expertise technique, d’évaluation et de prototypage mécatronique.

Créé en 1982 pour accompagner le développement du secteur industriel en Tunisie, le Cetime emploie plus de 110 personnes et dispose de 2 directions régionales à Sousse et à Sfax. Il dispose de 15 laboratoires de contrôle technique pour offrir aux industriels les prestations d’analyse et d’essais dans ses domaines de compétence. Ainsi que d’une équipe d’experts pluridisciplinaires qui assure des missions d’expertises, de conseil, d’assistance, d’accompagnement, de formation et de qualification du personnel des entreprises industrielles.

Le Centre de ressources technologiques (CRT) de Sousse met à la disposition des PMEs et des établissements académiques et de recherches une plateforme d’ingénierie pour la conception, la simulation et la fabrication de prototype de produits mécaniques, électriques, électroniques, mécatroniques.

Le secteur des industries mécaniques et électriques (IME) en Tunisie compte 914 entreprises employant 10 salariés et plus pour un total de 157 983 emplois.

Les IME assure 51% du volume total des exportations industrielles tunisiennes, avec une valeur de plus de 24 milliards de dinars, plus de 30% des emplois de tout le secteur, et environ 20% des investissements étrangers.

Selon des chiffres officiels, les industries mécaniques, électriques et électroniques représentent 46% des exportations totales du pays. Celles-ci sont passées de 24,494 milliards de dinars en 2022 à 28,729 milliards de dinars en 2024. 76,6% de ces exportations sont destinées à l’Union européenne.

I. B. (avec communiqué).