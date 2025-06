Tunisie │ Le Cap Bon candidat au titre de Région mondiale de la gastronomie

Dans une avancée historique pour l’Afrique et la région Mena, le Cap Bon, région située dans le nord-est de la Tunisie, a officiellement été accueilli comme candidat au titre de Région mondiale de la gastronomie 2028. L’annonce a été confirmée lors de la 12ᵉ assemblée générale et du 36ᵉ Forum consultatif de l’ International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), le 18 juin 2025.

Le Cap Bon devient ainsi la première région africaine — et la deuxième de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord — à rejoindre la Plateforme des Régions mondiales de la gastronomie, réaffirmant l’engagement mondial de l’IGCAT en faveur de la diversité, de la richesse culturelle et d’un développement inclusif par la gastronomie. «Nous sommes profondément honorés d’accueillir le Cap Bon, première région africaine et puissant représentant de la région Mena, au sein de la Plateforme des régions mondiales de la gastronomie. Les traditions culinaires uniques, le riche paysage agricole et l’héritage culturel dynamique du Cap Bon en font un candidat inspirant. Cette étape témoigne d’une forte volonté de résilience culturelle et de fierté régionale», a déclaré Dr Diane Dodd, présidente de l’IGCAT.

«Le Cap Bon a accueilli mes ancêtres siciliens au début du siècle dernier, leur offrant des années à la fois laborieuses et pleines de joie. Après une décennie vécue au cœur de cette région, il est temps pour moi de rendre hommage à la terre, à la culture et à la cuisine qui ont façonné l’enfance de ma mère. Je suis fière d’avoir initié la candidature du Cap Bon comme Région mondiale de la gastronomie et profondément encouragée de voir les secteurs public et privé unis, main dans la main, pour faire rayonner le Cap Bon sur la scène internationale», a déclaré Lamia Temimi, cofondatrice de Sawa Taste of Tunisia.

En tant que candidate, la région du Cap Bon se réjouit de collaborer avec les autres régions lauréates ou candidates à travers le monde pour promouvoir des pratiques alimentaires durables, renforcer les économies locales et préserver les identités culinaires grâce à l’innovation, à l’éducation et à un tourisme responsable.

«L’Autorité régionale du tourisme de Nabeul-Hammamet est très honorée de sa participation et de la signature officielle du protocole de candidature du Cap Bon au titre de Région mondiale de la gastronomie 2028, d’autant plus que le gouvernorat de Nabeul offre un mélange unique de tourisme culturel, de plaisirs balnéaires, d’artisanat et d’une gastronomie riche — faisant de lui l’une des destinations les plus attractives de Tunisie», a déclaré Wahid Ben Fraj, commissaire régional au tourisme de Nabeul-Hammamet

«Ce partenariat célèbre les traditions culinaires uniques, les paysages agricoles fertiles et l’héritage culturel vibrant de Korba et de toute la presqu’île. Cette reconnaissance illustre notre engagement envers la résilience culturelle et la valorisation de notre patrimoine régional», a renchéri Imen Rabah, présidente de l’Association tunisienne de la protection de la nature et de l’environnement (ATPNE).

Cette candidature incarne une vision audacieuse pour l’avenir : mettre en lumière la biodiversité exceptionnelle, les traditions alimentaires, et le dialogue interculturel du Cap Bon, positionnant la région comme pionnière en Afrique d’un développement gastronomique durable.