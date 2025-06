Votre maison, votre refuge. Protégez-la ! ne laissez aucune place à l’inquiétude et offrez-vous la sécurité complète que votre foyer mérite.

Comar Assurances vous garantit une couverture complète et adaptée à votre logement pour une tranquillité d’esprit au quotidien grâce à son produit «Comar Multirisques Habitation».

Propriétaires ou locataires, vous avez le produit adapté ! «Comar Multirisques Habitation», la solution idéale pour protéger votre domicile contre tous les risques du quotidien.

Conçu pour répondre à toutes les préoccupations des foyers modernes, «Comar Multirisques Habitation» offre une couverture complète pour garantir la sécurité de votre maison, de votre appartement, et de vos biens.

Voici ce que «Comar Multirisques Habitation» vous offre :

Protection Vol – Votre sécurité avant tout

Ne laissez pas le vol ou la tentative d’effraction perturber votre vie. Avec «Comar Multirisques Habitation», vous êtes couvert contre la disparition, la détérioration ou la destruction de vos biens, vous assurant une tranquillité absolue.

Couverture Incendie – La sérénité en cas d’urgence

Un incendie, une explosion, un dommage électrique ou même la foudre ? Pas de panique! «Comar Multirisques Habitation» couvre les dégâts matériels et vous protège jusqu’à 12 mois de loyer si vous devez quitter temporairement votre domicile.

Responsabilité Civile – Vos actes, notre responsabilité

En cas de dommages matériels ou corporels causés à autrui par vous-même, vos proches ou vos employés, «Comar Multirisques Habitation» prend en charge les frais et les conséquences financières, vous protégeant de toute mauvaise surprise.

Dégâts des Eaux – Plus de soucis avec les fuites

Fuites d’eau imprévues ou défaillance d’appareils ? Aucun problème. Nous nous occupons de tout : des réparations aux dommages matériels, tout est pris en charge, y compris la recherche de fuites pour une intervention rapide.

Bris de Glaces – Un remplacement rapide et sans tracas

En cas de bris de vitre, miroir ou baie vitrée, «Comar Multirisques Habitation» vous offre un remboursement rapide pour que vous puissiez retrouver une maison en parfait état sans délai.

Défense et Recours – Nous vous défendons, partout, tout le temps

Que vous soyez confronté à un litige juridique ou à des démarches administratives, notre équipe d’experts est là pour défendre vos intérêts et vous accompagner dans chaque étape, assurant ainsi une protection totale de vos droits.

Pourquoi choisir «Comar Multirisques Habitation» ?

Parce que votre maison est bien plus qu’un simple toit au-dessus de votre tête. C’est votre havre de paix, votre sécurité et votre bien-être au quotidien. «Comar Multirisques Habitation» vous offre la tranquillité d’esprit que vous recherchez, grâce à une couverture exhaustive, un service client réactif et un accompagnement juridique fiable.

Pour plus d’informations, consultez le site de la Comar.

Communiqué.