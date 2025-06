La Fondation Biat se félicite de la distinction internationale de ‘‘La Table du Nord’’

Le bel ouvrage de gastronomie tunisienne intitulé ‘‘La Table du Nord. Itinéraire gourmand à travers le nord de la Tunisie’’ a remporté le prestigieux prix «Best of the Best – Book of the World» aux Gourmand Awards 2025 à Lisbonne, au Portugal.

Parmi 83 pays en compétition, c’est la Tunisie qui a été distinguée à travers ce succès.

La Fondation Biat de la Jeunesse, éditrice de cet ouvrage de référence, a annoncé ce succès dans un communiqué, avec ce commentaire : «Ce livre est bien plus qu’un recueil culinaire : c’est une immersion dans les terroirs du Nord tunisien, un hommage à notre patrimoine gastronomique, et une œuvre de mémoire dédiée à celles et ceux qui préservent les savoir-faire ancestraux.» Et d’ajouter : «Nous saluons toutes les personnes qui ont contribué à cette réalisation remarquable, symbole de transmission, d’attachement au territoire et d’excellence. Une victoire qui nous rappelle combien la culture et la gastronomie sont des vecteurs puissants de rayonnement.»