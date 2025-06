L’agritech tunisienne présentée au Sénégal  

La 2ᵉ édition de la Semaine de l’agritech tunisienne, un événement stratégique visant à renforcer la coopération technologique entre la Tunisie et le Sénégal dans le domaine agricole, s’est tenue du 25 au 29 mai 2025, Dakar.

Organisée par Stecia International dans le cadre du programme Digital Tunisia, avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) via le projet Qawafel, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de partenariat Sud-Sud pour une agriculture africaine moderne et résiliente.

Six entreprises tunisiennes opérant dans l’agritech

Six entreprises tunisiennes du secteur technologique privé ont participé à cet événement, présentant des solutions innovantes adaptées aux défis agricoles africains. Il s’agit de :

SmartFarmTN qui propose des capteurs de sol intelligents pour une irrigation optimisée, permettant jusqu’à 20% d’économie d’eau et 30% de gain de productivité;

Laboratoire Laser Afrique qui développe des technologies laser pour mesurer précisément les besoins en eau des plantes, favorisant une gestion durable des ressources hydriques;

Bioheat qui valorise les déchets agricoles (anacarde, coton, arachide, riz) en biocombustibles, offrant une solution énergétique renouvelable pour les zones rurales;

Verdanova Solutions qui met en place une plateforme reliant les acteurs des filières agricoles et fournissant des prévisions de prix basées sur l'intelligence artificielle, facilitant l'accès au marché pour les petits producteurs;

Agro Sahteen qui introduit des systèmes d'hydroponie pour la culture de plantes à haute valeur ajoutée, comme le quinoa, adaptés aux conditions climatiques locales.

NextAV qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la résolution des images satellites, offrant des outils de précision pour le suivi des cultures.

Il y eu aussi des rencontres B2B, des ateliers de co-innovation avec des startups sénégalaises, des visites de terrain dans les régions de Dakar et Thiès, ainsi que des échanges avec les institutions et réseaux agricoles locaux.

Pour une souveraineté technologique africaine

Cette initiative s’aligne sur la vision du New Deal technologique du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, visant à positionner le numérique comme levier stratégique de transformation sectorielle, et sur les ambitions de l’Agenda 2050 en matière de souveraineté alimentaire et de digitalisation du secteur agricole.

En favorisant les synergies régionales et en répondant aux besoins concrets des territoires, le programme Digital Tunisia ambitionne d’ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises tunisiennes tout en renforçant la souveraineté technologique africaine.

Cette coopération entre la Tunisie et le Sénégal illustre une volonté commune de bâtir une agriculture plus performante, durable et connectée, adaptée aux défis climatiques et économiques du continent.

Source : AfriqueITNews.