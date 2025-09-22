Tennis | Sacré à Saint-Tropez, Moez Chargui grimpe au classement ATP

Après sa victoire hier contre Dan Added, qui lui a permis de remporter le tournoi ATP Challenger de Saint-Tropez, le tennisman tunisien Moez Chargui a grimpé au classement ATP.

Classé 175e mondial avant la compétition, Moez Chargui a dominé en finale le Français Dan Added, (272e) s’offrant le titre à Saint-Tropez et avec cette performance exceptionnelle, il a fait un bond significatif au classement mondial, passant à la 144e position.

Une ascension méritée qui récompense son travail et sa détermination sur le court, a commenté le ministère des Sport et de la Jeunesse, en soulignant que cette victoire est une source de fierté pour la Tunisie, et une confirmation du talent de ce joueur prometteur.

Y. N.