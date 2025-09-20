Challenger de Saint-Tropez | Moez Chargui en finale !

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui s’est qualifié, ce samedi 20 septembre 2025, pour la finale du Challenger de Saint-Tropez.

Moez Chargui, 175e mondial, s’est qualifié après une belle victoire, cet après-midi, contre l’Estonien Mark Lajal classé 156e (7-6, 6-1 et 6-0).

Demain, dimanche 21 septembre, Moez Chargui affrontera pour le titre le Français Dan Added, classé 156e mondial.

La Fédération tunisienne de tennis (FTT), rappelle de son côté que cette finale est un enjeu de taille pour le Tunisien, car une victoire lui permettrait non seulement de remporter son premier titre en Challenger 125, mais également de faire son entrée dans le top 150 mondial.

Y. N.