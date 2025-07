Ahmed Jaouadi champion du monde, meilleur temps et une fierté nationale

A Singapour, le nageur tunisien Ahmed Jaouadi a remporté ce mercredi 30 juillet 2025 la médaille d’or à l’épreuve du 800 nage libre aux Championnats du monde de natation.

Ahmed Jaouadi (20 ans) qui s’est offert son premier sacre mondial en grand bassin, a réalisé un temps de 7:36.88, devançant les deux allemands Sven Schwarz (7:39.96) et Lukas Märtens (7:40.19).

Il a par ailleurs signé le troisième meilleur temps dans l’histoire des 800 nage libre, sachant qu’il est également attendu 1500 mètres nage libre.

Le jeune nageur, qui a fait parler sa puissance, sa vitesse et son endurance et sa course a été qualifiée de spectaculaire, a par ailleurs dédié sa victoire du jour à Ahmed Hafnaoui champion olympique 2021 du 400m nage libre, suspendu vingt-et-un mois par l’Unité d’intégrité des sports aquatiques en avril dernier pour avoir commis trois manquements aux obligations de localisation.

« Reconnaissance, Solidarité, Humilité… Ahmed Jaouadi n’ est pas qu’ un athlète performant; il incarne les valeurs fondamentales du sport et de l’ olympisme. Cette pensée envers Hafnaoui est de toute noblesse. Chapeau bas champion.», a commenté pour sa part le Comité national olympique tunisien (Cnot).

Y. N.