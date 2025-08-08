La Tunisie parmi les pays à forte croissance touristique

Le secteur touristique tunisien a enregistré des chiffres records en termes de hausse des arrivées et des recettes au premier semestre 2025, rejoignant des pays comme l’Espagne, le Mexique, le Brésil, le Costa Rica, la Grèce, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, où le secteur touristique est en plein essor, selon un rapport publié par le site web mondial du tourisme Travel and Tour World.

Selon le site spécialisé, les performances touristiques de la Tunisie en 2025 ont mis en évidence son statut croissant de destination touristique mondiale.

Plus de cinq millions de visiteurs ont été enregistrés jusqu’en juillet, générant des recettes de 3,998 milliards de dinars (1,21 milliard d’euros), un chiffre supérieur aux niveaux d’avant la Covid-19, tandis que le gouvernement a continué d’investir dans les infrastructures, de diversifier l’offre touristique et d’élargir les marchés.

Selon le site, cette reprise du tourisme est attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment l’augmentation de la demande internationale, notamment des marchés européens et régionaux, ainsi que les taux d’occupation élevés des hôtels et l’investissement public croissant dans les infrastructures touristiques, qui ont fait de la Tunisie l’une des destinations privilégiées en Méditerranée et en Afrique du Nord.

I. B.