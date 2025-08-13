Les éditions Santillana font revivre une «Tunisie plurielle»

L’espace Hammamet Art et Culture et l’Espace Jeelen, situé dans la médina de Nabeul, accueillent les 15 et 16 août 2025 à 18 heures des journées de présentation de la collection ‘‘Tunisie Plurielle’’ publiée par les éditions Santillana, à Tunis, et qui a publié plusieurs essais consacrés aux minorités en Tunisie. (Ph. Habib Kazdaghli et Samal El Métoui, auteure d’un ouvrage sur les juifs en Tunisie sous la colonisation française).

L’événement est organisé par les éditions Santillana en partenariat avec l’Association Manouba pour les monuments et la culture. Outre la présentation des ouvrages en présence de leurs auteurs, il comprend une exposition photographique et des projections de films sur le même sujet. L’événement sera marqué par la présence de la romancière Maya Ksouri et du cinéaste Dhafer El Khatib.

La collection Tunisie Plurielle, dirigée par l’historien Habib Kazdaghli, veut «contribuer à faire perdurer les traces des communautés, minorités ethniques et religieuses, qui ont vécu en Tunisie». Elle aspire aussi à «dépasser la vision unilatérale d’une identité tunisienne construite autour du seul élément arabo-musulman» et à reconstituer ainsi la belle mosaïque ethnique et culturelle que représente, justement, cette Tunisie plurielle.

La collection a déjà publié des ouvrages consacrés aux communautés juive, italienne, grecque, espagnole en Tunisie, écrits par des auteurs aussi bien tunisiens qu’étrangers.

I. B.