Fairouz Abbassi, une Tunisienne en aquaculture

Fairouz Abbassi est responsable de l’écloserie d’Aquaculture Tunisienne, la plus grande écloserie de bars et de daurades d’Afrique du Nord, avec une production annuelle pouvant atteindre 30 millions de juvéniles. Le magazine spécialisé The Fish Site a réalisé avec elle l’entretien que nous traduisons ci-dessous dans.

Yomna Elshamy *

Pouvez-vous me présenter brièvement votre parcours ?

Diplômée de l’École nationale de médecine vétérinaire de Tunisie, je poursuis actuellement un master en épidémiologie et immunogénétique des infections virales.

Depuis 2019, je travaille dans le secteur de l’aquaculture en tant que vétérinaire chez Aquaculture Tunisienne, une entreprise tunisienne créée en 1988, spécialisée dans la production, l’élevage et la commercialisation de bars (Dicentrarchus labrax) et de dorades royales (Sparus aurata).

En 2021, j’ai pris l’entière responsabilité de l’écloserie et je supervise actuellement sa croissance et ses opérations quotidiennes en tant que directrice.

Pouvez-vous nous donner un bref aperçu du secteur de l’aquaculture en Tunisie ?

Le pays se concentre principalement sur les espèces marines à forte valeur ajoutée, notamment le bar et la dorade. Actuellement, nous ne disposons que de deux écloseries spécialisées dans la production de bars et de dorades : la nôtre, qui produit environ 30 millions de juvéniles par an, et une plus petite, située dans le sud du pays, d’une capacité de production d’environ 5 millions par an.

Ensemble, ces écloseries ne couvrent que 15 % de la demande totale d’alevins des fermes aquacoles offshore en cage, le système aquacole dominant en Tunisie. Les juvéniles restants sont importés de l’étranger. Cette pénurie d’écloseries représente un défi majeur pour la croissance du secteur.

Quelles ont été les étapes les plus importantes de votre carrière jusqu’à présent ?

L’une de mes plus grandes fiertés est d’avoir dirigé l’écloserie d’Aquaculture Tunisienne. J’ai surmonté avec succès de nombreux défis de gestion, amélioré la qualité du poisson et mis en œuvre des protocoles de biosécurité qui ont considérablement amélioré la santé et la qualité des alevins et des poissons. La satisfaction des clients a ainsi sensiblement augmenté.

Comment percevez-vous le rôle des femmes dans ce secteur en Tunisie et ailleurs ?

Je suis convaincue que les femmes jouent un rôle important dans ce domaine, notamment grâce à leurs solides compétences organisationnelles – un atout majeur pour la communication et le travail d’équipe – deux qualités essentielles en aquaculture. De plus, les femmes sont de plus en plus présentes dans les fermes piscicoles et les écloseries, notamment en Europe, où leur rôle dans le secteur gagne en visibilité et en impact.

Qu’est-ce qui vous a incitée à étudier et à travailler en aquaculture ?

Vivre sur la côte m’a toujours semblé prometteur, plein de potentiel et de défis. Mon intérêt s’est approfondi après l’obtention de mon diplôme, alors que je travaillais sur ma thèse consacrée à la dorade.

Après deux ans de travail dans l’aquaculture, ma passion a continué de grandir, ce qui m’a conduite à envisager cette activité comme un projet professionnel à long terme.

Aquaculture Tunisienne est la plus grande écloserie de bars et de brèmes de Tunisie.

Pouvez-vous nous détailler les principaux aspects de l’écloserie ?

Chez Aquaculture Tunisienne, nous sommes spécialisés dans la production de bars européens et de dorades royales, livrés entre 4 et 6 grammes. Notre écloserie entièrement intégrée comprend des unités de géniteurs, des systèmes de production d’aliments vivants, ainsi que des bassins de larves, de sevrage et de nurserie. Selon le stade physiologique des poissons, nous utilisons des bassins circulaires et rectangulaires pour garantir des conditions d’élevage optimales.

Nous exploitons également une nurserie de 5 000 m³. Cette étape est réalisée en circuit ouvert avec de l’eau de mer directe. Les niveaux d’oxygène et la température sont surveillés régulièrement pour garantir des conditions de croissance optimales. Cette phase est cruciale pour renforcer la robustesse des poissons et garantir une taille uniforme avant le transfert en cages marines ou la livraison aux clients. Elle permet une meilleure sélection, une meilleure croissance et une meilleure qualité globale des juvéniles.

En quoi consiste une journée de travail typique à l’écloserie ?

Bien qu’il n’y ait pas de routine fixe dans notre écloserie, la journée commence généralement à 8 h par une visite de chaque section, en compagnie des chefs de section, afin d’évaluer l’état général, de surveiller les stocks et d’observer la santé et l’activité des poissons. Chaque jour apporte son lot de nouvelles tâches et de défis uniques.

Quels sont les principaux défis de l’aquaculture ?

Une écloserie représente le tout premier stade de la vie et les larves, comme les nouveau-nés, nécessitent des soins et une attention constants. Le principal défi consiste à offrir des conditions idéales, notamment en termes de qualité de l’eau et de nutrition. Des larves saines donnent naissance à des alevins et des poissons robustes, caractérisés par une bonne santé et un taux de croissance élevé, avec une mortalité minimale.

Par ailleurs, si les femmes bénéficient généralement d’une position respectée et d’un accès égal aux opportunités d’emploi en Tunisie, l’aquaculture est encore largement perçue comme un secteur à prédominance masculine, ce qui représente un défi, surtout lorsqu’une femme occupe un poste de direction. De mon point de vue, la clé pour surmonter ce problème est la communication. En restant connecté avec son équipe, en résolvant les problèmes ensemble et en gérant efficacement le stress, la réussite devient possible. Bien sûr, la pression du travail peut être importante, et elle s’accroît encore lorsqu’une femme a des enfants, mais avec de la détermination, il est possible de s’épanouir.

Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui envisagent de travailler dans l’aquaculture ?

Mon conseil est que même sans expérience préalable, vous pouvez en acquérir en travaillant. Cependant, le plus important est d’être patient pour surmonter les défis de ce secteur. Être passionné par la pisciculture est essentiel : cela vous permet d’apprécier votre travail et de vous y investir. De plus, il est important de se tenir constamment informé, d’être sociable, de lire régulièrement sur les dernières technologies en aquaculture et d’assister à des conférences et des ateliers pour continuer à apprendre et à progresser. L’aquaculture n’est pas facile au début, mais cela en vaut vraiment la peine.

Quelles sont vos ambitions à long terme ?

Mon ambition est de développer davantage l’écloserie afin d’augmenter la production et de contribuer à réduire la dépendance du pays aux alevins importés. Sur le plan personnel, j’aspire à évoluer professionnellement et à occuper des postes de direction plus importants au sein du secteur aquacole.

Si vous pouviez résoudre un problème dans le secteur aquacole, quel serait-il ?

Le défi de la mortalité des poissons causée par la hausse des températures et le changement climatique. Le réchauffement climatique contribue à l’émergence de nouveaux agents pathogènes et rend la gestion sanitaire de plus en plus difficile. En améliorant la prévention des maladies grâce à des vaccins efficaces, des traitements et des mesures de biosécurité plus strictes, nous pouvons réduire les taux de mortalité et améliorer l’aquaculture.

* Spécialiste égyptienne d’aquaculture.